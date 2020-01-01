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Чем сейчас занимается Плахотнюк? Откровения Канду

Чем сейчас занимается Плахотнюк? Откровения Канду

В интервью Андриан Канду заявил, что у Влада Плахотнюка есть свои проекты за рубежом.

«У него есть свои проекты, семья, бизнес, наверное. В конце концов, он бизнесмен, и где бы он ни был, он успешный человек», – отметил Канду, передает noi.md.

По словам демократа, в настоящее время почти нет людей в команде ДПМ, которые общалась бы с Владом Плахотнюком, по крайней мере не на уровне решений и политической жизни. «Я лично общаюсь с ним, но не так часто, как раньше. У меня с ним родственные отношения, и это предполагает общение, связанное с семьей, праздниками. Конечно, в контексте Нового года, Рождества», – добавил Канду.

Он также отметил, что общается с Плахотнюком в праздничные дни.

«Конечно, и в день рождения, и на праздниках мы разговаривали. Но мы не говорили о политической ситуации в стране. Последняя беседа с ним, в которой мы коснулись политических тем, была летом прошлого года, когда им было принято решение отстраниться от политической жизни, выйти из руководства ДПМ и заняться другими делами», – уточнил Канду.

Демократ уточнил, что Плахотнюк сейчас чувствует себя в большей безопасности, чем раньше.

«Есть еще проблемы, которые нужно решать, но, насколько я знаю, у него все в порядке», – заключил Канду.
noi.md
  • Сегодня, 18:47
  • DTV
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