В интервью Андриан Канду заявил, что у Влада Плахотнюка есть свои проекты за рубежом.
«У него есть свои проекты, семья, бизнес, наверное. В конце концов, он бизнесмен, и где бы он ни был, он успешный человек», – отметил Канду, передает noi.md.
По словам демократа, в настоящее время почти нет людей в команде ДПМ, которые общалась бы с Владом Плахотнюком, по крайней мере не на уровне решений и политической жизни. «Я лично общаюсь с ним, но не так часто, как раньше. У меня с ним родственные отношения, и это предполагает общение, связанное с семьей, праздниками. Конечно, в контексте Нового года, Рождества», – добавил Канду.
Он также отметил, что общается с Плахотнюком в праздничные дни.
«Конечно, и в день рождения, и на праздниках мы разговаривали. Но мы не говорили о политической ситуации в стране. Последняя беседа с ним, в которой мы коснулись политических тем, была летом прошлого года, когда им было принято решение отстраниться от политической жизни, выйти из руководства ДПМ и заняться другими делами», – уточнил Канду.
Демократ уточнил, что Плахотнюк сейчас чувствует себя в большей безопасности, чем раньше.
«Есть еще проблемы, которые нужно решать, но, насколько я знаю, у него все в порядке», – заключил Канду. noi.md