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Рабочее совещание, посвященное приднестровской науке

Рабочее совещание, посвященное приднестровской науке

Эффективность осуществления научной деятельности, ее финансирование и результаты, планы на ближайшую перспективу и меры по совершенствованию действующего механизма – все это обсудили на совещании, проведенном на площадке Администрации Президента ПМР. Рабочую дискуссию инициировал Глава государства, пригласив к разговору руководство президентской администрации, правительства, Верховного Совета и госуниверситета, сообщает пресс-служба Президента ПМР. Открывая совещание, Вадим Красносельский отметил, что отводит научной деятельности важную роль, но считает неудовлетворительным существующее положение дел в данной сфере. Научная деятельность должна способствовать укреплению государственности и развитию экономики страны, уверен Президент. Он придерживается мнения, что государственное финансирование научной сферы нельзя сокращать, но выделение средств из госказны должно быть оправдано практическим результатом.

В ходе двухчасовой дискуссии звучали различные мнения относительно причин сложившейся ситуации и предложения, как ее исправить. Участники совещания сошлись на том, что в первоочередном порядке необходимо решить две задачи. Во-первых, внести изменения в действующее законодательство – Гражданский кодекс ПМР и Закон «О науке и научно-технической политике Приднестровской Молдавской Республики», расширив перечень возможных заказчиков научных исследований (на сегодняшний день госзаказ может поступить исключительно от имени Правительства ПМР). На подготовку необходимых законодательных инициатив исполнительному органу власти отведено две недели. Второй момент – определение центра управления научной деятельностью. Президент считает, что соответствующий орган должен функционировать при правительстве. Поручение о его создании должно быть исполнено в кратчайшие сроки.

president.gospmr.org
  • Сегодня, 18:54
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