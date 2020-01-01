Dnestr.TV

 
0

Вооруженный человек захватил заложников в Криулянском районе

Вооруженный человек захватил заложников в Криулянском районе

Инцидент с огнестрельным оружием и заложниками произошел в селе Мэлэештий Векь. Три человека получили ранения.

Глава МВД заявил для deschide.md, что у преступника был пистолет "Байкал", из которого он ранил трех человек. Полицейским удалось обезоружить преступника. В его доме нашли гранату и патроны, передает point.md.

Информация была подтверждена оператором дежурной службы в местной больнице скорой помощи, передает unimedia.info

По предварительной информации, конфликт произошел в группе лиц, которые распивали спиртные напитки. Мужчина взял людей в заложники.

На месте происшествия находится отряд специального назначения «Фулджер».

Три человека получили ранения из травматического оружия.

У одного из трех пострадавших открытая рана от удара топором по голове.

Point.md
  • Сегодня, 07:36
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • К юбилею Бендерской школы борьбы им. Баданова провели п ...
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
  • Перспективы запуска тираспольского аэродрома

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • К юбилею Бендерской школы борьбы им. Баданова провели п ...
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
  • Перспективы запуска тираспольского аэродрома
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна