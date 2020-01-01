Инцидент с огнестрельным оружием и заложниками произошел в селе Мэлэештий Векь. Три человека получили ранения.
Глава МВД заявил для deschide.md, что у преступника был пистолет "Байкал", из которого он ранил трех человек. Полицейским удалось обезоружить преступника. В его доме нашли гранату и патроны, передает point.md.
Информация была подтверждена оператором дежурной службы в местной больнице скорой помощи, передает unimedia.info
По предварительной информации, конфликт произошел в группе лиц, которые распивали спиртные напитки. Мужчина взял людей в заложники.
На месте происшествия находится отряд специального назначения «Фулджер».
Три человека получили ранения из травматического оружия.
У одного из трех пострадавших открытая рана от удара топором по голове.