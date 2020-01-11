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На массовый забег в столице вышли более тысячи человек

На массовый забег в столице вышли более тысячи человек

Официальным открытием Года здоровья в Приднестровье стал массовый забег, который прошёл в Тирасполе. Приурочили его также к 20-летнему юбилею факультета физической культуры и спорта (ФФКиС) Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко. Главная цель забега не спортивные рекорды, а приобщение населения к здоровому образу жизни, передает novostipmr.com.

По словам организаторов, участников оказалось в два раза больше, чем планировалось: на старт вышли 1200 человек. Большую часть составили студенты, преподаватели и выпускники ФФКиС ПГУ. Кроме этого, были представители спортивных школ столицы, МВД и Спортивного клуба армии.

Приветствуя всех участников забега, первый проректор ПГУ им. Т. Г. Шевченко Николай Смоленский отметил, что наша республика имеет большой спортивный и оздоровительный потенциал. Для Года здоровья он предложил свой вариант девиза: «От смартфона к марафону».

Именно такому призыву последовали участники забега. Перед стартом для них провели разминку, после которой все отправились покорять дистанцию в 2,5 км.

Темп бега всем участникам задали легкоатлеты во главе с мастером спорта международного класса, серебряным призёром Европейских игр Андреем Мыцыковым. По его словам, такие мероприятия позволяют лишний раз собраться вместе, и каждый может себя почувствовать полноправным участником спортивного сообщества.

«Знайте, ваше участие в спортивных мероприятиях – это заявка о своей активной жизненной позиции, желании двигаться вперёд и добиваться поставленной цели», - обратился Андрей Мыцыков ко всем присутствующим.

После забега участники провели физкульт-брейк, а потом согревались чаем.

На массовый забег в столице вышли более тысячи человек
novostipmr.com
  • Сегодня, 07:43
  • DTV
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