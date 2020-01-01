Примерно каждый седьмой человек в мире — левша, и наверняка в твоем окружении есть несколько таких людей. Бытует мнение, что левши гораздо умнее и талантливее правшей, и хотя они действительно особенно ценятся в фехтовании, бейсболе и настольном теннисе, достоверного подтвержения их превосходства в умственном плане нет.
Действительно, миру известны сотни гениев-левшей, поэтому леворукость и считали признаком гениальности. Никола Тесла, Альберт Эйнштейн, Александр Македонский, Чарли Чаплин — эти и многие другие знаменитости были левшами, но ведь сейчас на Земле живет около 500 млн левшей, таких же людей, как и правши.
Почему же у некоторых людей левая рука преобладает над правой? Существует множество теорий — от повреждения головного мозга до повышенного количества тестостерона. Британские ученые, известные своими парадоксальными заявлениями, вывели так называемый ген левшей, который и определяет доминирующую руку.
Еще не так давно праворукость принималась за стандарт, а бедняг, привыкших всё делать левой рукой, заставляли переучиваться писать правой. Такая практика не только отбивала всё желание учиться, но и негативно сказывалась на психическом развитии леворуких.
В СССР переучивание леворуких носило массовый характер. В одно время даже существовал запрет на письмо левой рукой, но, к счастью, партийные бонзы осознали бесперспективность и вредность этого метода и в 1985 году подписали документ в защиту леворукого письма.
Леворуким мусульманам также приходится нелегко. Как минимум, важно научиться есть исключительно правой рукой, так как использование левой руки во время приема пищи считается действием харамным, то есть запретным.
Тяжело левшам и на работе. Большинство инструментов не предназначены для левшей, и та же компьютерная мышь на рабочих местах предусмотрена для правшей. В то же время пользователи Windows могут изменить функции правой и левой кнопки мыши на противоположные.
Разделение доминирующей руки свойственно не только людям. К примеру, некоторые животные — амбидекстры, то есть отлично справляются обеими передними конечностями, а все белые медведи — леворукие. А вот шимпанзе в основном леворукие, но живущие в неволе и общающиеся с людьми обезьяны становятся праворукими.
Всё-таки леворукость не равно гениальность, это суждение — не более чем миф. Одно лишь остается фактом: левшам частенько приходится отвечать на глупые вопросы вроде: «Почему ты не пишешь правой рукой» или «Как у тебя выходит писать левой».