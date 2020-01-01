Об этом сообщила пресс-служба ООО «Воздушные ворота северной столицы» (оператор аэропорта «Пулково»), отметив, что молдавский перевозчик не выполнял полеты в аэропорт Пулково с сентября 2018 г., а в зимнем сезоне 2019/2020 гг. перелеты из Санкт-Петербурга в Кишинев выполняет авиакомпания Air Moldova.
Рейсы FlyOne из Кишинева в Петербург будут осуществляться на воздушных судах Airbus A320 дважды в неделю: в понедельник и пятницу. Стоимость билетов составит от 44 евро, передает infomarket.md.
Пресс-служба FlyOne сообщила, что запуск рейса Кишинев-Санкт-Петербург является частью комплексного плана развития, задача которого увеличение количество пунктов назначения и создание самых доступных вариантов путешествий для пассажиров.
Авиакомпания FlyOne основана в 2016 г. и за короткое время ей удалось стать одним из лидеров авиационного рынка в Молдове. Она выполняет рейсы в 14 пунктов назначения, 10 регулярных и 4 чартерных рейса: Франкфурт, Тель-Авив, Санкт-Петербург, Лондон, Москва, Парма, Верона, Дублин, Лиссабон, Париж, Анталья, Ираклион, Шарм-эль-Шейх, Бодрум.