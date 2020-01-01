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Студент из Молдовы создал руку, управляемую силой мысли

Студент из Молдовы создал руку, управляемую силой мысли

Уникальный для Молдовы электронный протез изобрел студент из Кишинева Владислав Ковальский. Это устройство, с помощью которого человек силой мысли может управлять пальцами искусственной руки. Ничего подобного в республике раньше никто не создавал, сообщает корреспондент «МИР 24» Олеся Казаку.

Владислав Ковальский надевает на руку браслет. Сосредотачивается и начинает двигать пальцами. Протез руки лежит на столе и повторяет движения. «Это зависит еще от психологического настроя. Допустим, у человека нет руки, он должен представить, что он сжимает палец, без этого это не работает», – рассказал студент 4-го курса Технического университета Молдовы, передает mir24.tv.

Владислав разработал программу тренировки. Для каждого человека протез настраивается индивидуально. Искусственная рука может сгибать и разгибать каждый палец в отдельности или два вместе. С легкостью удерживает мобильный телефон.

Рука сделана из легкого органического пластика. 20 часов она печаталась на 3D-принтере. Внутри пять моторчиков и плата – мозги электрического протеза. Пока он подключается напрямую к сети. Однако, как говорит Владислав, это только демоверсия. «В будущем я планирую добавить больше функционала, то есть именно свободу руки. Моя задача была не сделать руку, похожую на чью-то разработку, а сделать именно свой функционал, чтобы повторить весь функционал руки, добавить свободы», – отметил он.

Интеллектуальная искусственная рука должна быть на 90% схожа с человеческой. По задумке студента и его куратора протез должен получиться качественным и доступным по цене. В массовом производстве этот протез будет стоить около тысячи долларов. Если разработкой заинтересуются инвесторы, изобретатель попробует применить ее на людях. В Молдове в протезе руки нуждаются около 250 человек.

Сейчас в Техническом университете ведут переговоры с компаниями – импортерами медицинской техники. «Ее необходимо усовершенствовать, и мы могли бы выйти с этой рукой в дальнейшем на какое-то мини-производство, потому что есть люди в Молдове, которые нуждаются, и не только в Молдове», – считает директор департамента микроэлектроники и биомедицинской инженерии университета Виктор Шонтя.

Вывести свою разработку на новый уровень Владислав планирует к маю следующего года, когда представит ее как дипломную работу. Электронный протез в мире стоит в среднем 30 тысяч долларов. Для граждан Молдовы это равняется стоимости хорошей однокомнатной квартиры в Кишиневе.



mir24.tv
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