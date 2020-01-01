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Динамика изменения средневзвешенного курса иностранных валют относительно приднестровского рубля

Динамика изменения средневзвешенного курса иностранных валют относительно приднестровского рубля

Приднестровский республиканский банк представил динамику изменения средневзвешенного курса иностранных валют относительно приднестровского рубля в прошедшем 2019 году. Согласно данной информации, в течение всего года курс внутренней валюты Приднестровья был относительно стабильным, сравнительно большинства иностранных валют немного укрепился, сообщает newspmr.com.

Далее представим динамику изменения средневзвешенного курса иностранных валют относительно рубля ПМР с января по декабрь 2019 года:

Доллар США – 16,1000 (в январе 2019 г.) ÷ 16,1000 (в декабре 2019 г.)
Фунт стерлингов – 20,7307 ÷ 21,0978
Евро – 18,3881 ÷ 17,8745
Швейцарский франк – 16,2793 ÷ 16,3572
10 польских злотых – 42,8034 ÷ 41,7584
10 датских крон – 24,6416 ÷ 23,7450
10 норвежских крон – 18,5632 ÷ 17,5407
10 шведских крон – 17,8943 ÷ 16,8462
100 венгерских форинтов – 5,7127 ÷ 5,2889
Болгарский лев – 9,4060 ÷ 9,1341
Новый румынский лей – 3,9171 ÷ 3,7383
Новый израильский шекель – 4,3114 ÷ 4,6309
Турецкая лира – 2,9799 ÷ 2,7570
100 японских йен – 14,7151 ÷ 14,7060
Украинская гривна – 0,5794 ÷ 0,6817
Российский рубль – 0,2393 ÷ 0,2560
Молдавский лей – 0,9221 ÷ 0,9084
Белорусский рубль – 7,4644 ÷ 7,6432
100 казахских тенге – 4,2171 ÷ 4,1910
Азербайджанский манат – 9,4948 ÷ 9,4724
Таджикский сомони – 1,7075 ÷ 1,6614
Новозеландский доллар – 10,7711 ÷ 10,3510
Гонконгский доллар – 2,0563 ÷ 2,0570
10 китайских юань – 23,6657 ÷ 22,9306
1 000 армянских драм – 33,1826 ÷ 33,6900
Австралийский доллар 11,4880 ÷ 10,9191
Канадский доллар – 12,0436 ÷ 12,2167
100 киргизских сом – 23,0494 ÷ 23,0010

За прошедший год из пяти основных валют, которые имеют массовое хождение на территории Приднестровья – доллар США, евро, украинская гривна, российский рубль и молдавский лей – можно выделить следующее:
- курс основной базовой валюты, доллара США, не изменился;
- евро подешевел на 2,8%;
- курс украинской гривны повысился на 17,7%;
- российский рубль подорожал на 7,0%;
- курс молдавского лея снизился на 1,5%.

Соответственно, те, кто хранил свои сбережения:
- в украинских гривнах и российских рублях оказались в выигрыше;
- в евро и молдавских леях – наоборот, прогадали;
- в долларах США – остались при своих.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 06:20
  • DTV
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