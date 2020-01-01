Приднестровский республиканский банк представил динамику изменения средневзвешенного курса иностранных валют относительно приднестровского рубля в прошедшем 2019 году. Согласно данной информации, в течение всего года курс внутренней валюты Приднестровья был относительно стабильным, сравнительно большинства иностранных валют немного укрепился, сообщает newspmr.com.
Далее представим динамику изменения средневзвешенного курса иностранных валют относительно рубля ПМР с января по декабрь 2019 года:
За прошедший год из пяти основных валют, которые имеют массовое хождение на территории Приднестровья – доллар США, евро, украинская гривна, российский рубль и молдавский лей – можно выделить следующее: - курс основной базовой валюты, доллара США, не изменился; - евро подешевел на 2,8%; - курс украинской гривны повысился на 17,7%; - российский рубль подорожал на 7,0%; - курс молдавского лея снизился на 1,5%.
Соответственно, те, кто хранил свои сбережения: - в украинских гривнах и российских рублях оказались в выигрыше; - в евро и молдавских леях – наоборот, прогадали; - в долларах США – остались при своих.