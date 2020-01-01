Без телеголосования в 2020 году. Представителя Молдовы на Евровидение будет выбирать только жюри. Организатор мероприятия, Государственное учреждение Teleradio-Moldova, изменило процедуру отбора кандидата, который будет представлять нашу страну в Нидерландах.
Кандидаты могут зарегистрироваться на конкурс до 17 января, сообщает noi.md ссылаясь на Moldova 1.
Регламент национального отбора предусматривает, что организатор, то есть Teleradio-Moldova, определит жюри, состоящее из певцов, композиторов, авторов текстов из Республики Молдова и из-за рубежа. В начале каждого этапа члены жюри подпишут декларацию о том, что они не находятся в отношениях сотрудничества или родства с участниками, зарегистрированными в конкурсе.
«В принципе, это регламент отбора, который каким-то образом повторяет предыдущие выборы за последние четыре-пять лет. В то же время в регламенте предусматривается, что оргкомитет обратится к жюри, чтобы каким-то образом сократить зависимость от количества художественных композиций на конкурсе этого года, чтобы сократить количество этапов национального отбора», – объяснил член оргкомитета Виталий Кожокару, пишет Noi.md со ссылкой на hotnews.md.
Национальный отбор представителя Республики Молдова на конкурс будет проходить в два этапа: проверка досье и живое прослушивание. Только члены жюри будут решать, кто из победителей будет представлять нашу страну на международном конкурсе.
«Другими словами, в условиях, когда в конкурсе будет материал хорошего качества и большое количество произведений, мы перейдем к финалу»,– сказал Виталий Кожокару.
Кандидаты могут зарегистрироваться на конкурс до 17 января в 17:00. Евровидение-2020 состоится в Нидерландах. Два международных этапа пройдут 12 и 14 мая, а финал состоится 16 мая.