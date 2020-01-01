Dnestr.TV

 
0

Президент провел совещание с главами госадминистраций

Президент провел совещание с главами госадминистраций

Рабочую неделю Президента открыло селекторное совещание с руководителями городов и районов республики. Главы проинформировали Вадима Красносельского о ситуации на местах. Собеседники обменялись мнениями по текущим вопросам. Говорили и о планах не только на неделю, но и на долгосрочную перспективу, передает президентская пресс-служба. Президент напомнил, что 2020-й объявлен в Приднестровье Годом здоровья, подчеркнув, что государственная политика будет направлена не только на улучшение ситуации в сфере здравоохранения, но и в значительной мере на принятие мер, способствующих укреплению здоровья граждан. Речь идет о развитии спорта, приобщении широких слоев населения к здоровому образу жизни, улучшении экологической обстановки и качества питания приднестровцев. Говоря о развитии массового спорта, Глава государства упомянул возобновленный в минувшем году турнир «Кожаный мяч», который призван вовлечь в футбольное движение и объединить в борьбе за кубок максимальное число юных любителей мини-футбола. Новый этап состязаний стартует в апреле. Вадим Красносельский призвал глав позаботиться о том, чтобы для ребят были созданы хорошие условия для тренировок, и обратить внимание на форменную одежду команд. Финал турнира состоится в столице на одном из новых полей, проинформировал Президент, отметив, что количество спортивных площадок по всей республике должно расти. Он обратил внимание на целесообразность объединения усилий глав и депутатов, к которым в качестве наказов избирателей также поступают многочисленные обращения граждан с просьбой обустроить в том или ином микрорайоне города или в селе спортивный объект.

Говорили в ходе совещания и о планах по проведению в наступившем году культурно-массовых мероприятий. Президент призвал отнестись к этой работе со всей серьезностью. «График не должен оказаться формальностью. Планирование необходимо для качественной подготовки мероприятий, для возможности проведения организационных работ, привлечения специалистов, которые не только представят свежие идеи, но и смогут воплотить их в жизнь. Есть блок традиционных мероприятий, привязанных к конкретным датам и событиям – Масленица, Мэрцишор, пасхальные гуляния, День Победы, День защиты детей, День семьи, любви и верности, День знаний, День Республики, которые отмечают повсеместно. Но помимо них, у каждого города, района, села есть свои праздники, свои традиции, которые надо сохранять, развивать и приумножать. Новые поколения – новые идеи, новые поводы, новые программы. Объединяйте людей, приобщайте их к культуре, благоустраивайте парки и скверы и приглашайте местное население и гостей на праздники и фестивали», – нацелил Президент.

Говоря о местах досуга и отдыха, Вадим Красносельский напомнил о необходимости благоустройства пляжных зон, призвав не откладывать эту работу на потом. Он подчеркнул, что помимо центральных пляжей, условия для комфортного и, главное, безопасного отдыха должны быть созданы в тех местах, которые «облюбовали» местные жители. Президент отметил, что многие из этих участков у водоемов используются в ходе крещенских купаний. Ответственность за их подготовку к 19 января возложена на глав госадминистраций.

Завершая селекторное совещание, Вадим Красносельский пригласил глав госадминистраций на расширенное совещание, которое запланировано на 17 января. Мероприятие ежегодное. Его цель – постановка Президентом задач Правительству ПМР и Верховному Совету.

president.gospmr.org
  • Сегодня, 12:38
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Овчарка приняла страшную смерть на себя, спасая 14-летн ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Интервью Виктора Березянского о Квартале захоронения За ...
  • Одуванчик. В память о жертвах домашнего насилия
  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Овчарка приняла страшную смерть на себя, спасая 14-летн ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна