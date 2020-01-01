Рабочую неделю Президента открыло селекторное совещание с руководителями городов и районов республики. Главы проинформировали Вадима Красносельского о ситуации на местах. Собеседники обменялись мнениями по текущим вопросам. Говорили и о планах не только на неделю, но и на долгосрочную перспективу, передает президентская пресс-служба. Президент напомнил, что 2020-й объявлен в Приднестровье Годом здоровья, подчеркнув, что государственная политика будет направлена не только на улучшение ситуации в сфере здравоохранения, но и в значительной мере на принятие мер, способствующих укреплению здоровья граждан. Речь идет о развитии спорта, приобщении широких слоев населения к здоровому образу жизни, улучшении экологической обстановки и качества питания приднестровцев. Говоря о развитии массового спорта, Глава государства упомянул возобновленный в минувшем году турнир «Кожаный мяч», который призван вовлечь в футбольное движение и объединить в борьбе за кубок максимальное число юных любителей мини-футбола. Новый этап состязаний стартует в апреле. Вадим Красносельский призвал глав позаботиться о том, чтобы для ребят были созданы хорошие условия для тренировок, и обратить внимание на форменную одежду команд. Финал турнира состоится в столице на одном из новых полей, проинформировал Президент, отметив, что количество спортивных площадок по всей республике должно расти. Он обратил внимание на целесообразность объединения усилий глав и депутатов, к которым в качестве наказов избирателей также поступают многочисленные обращения граждан с просьбой обустроить в том или ином микрорайоне города или в селе спортивный объект.
Говорили в ходе совещания и о планах по проведению в наступившем году культурно-массовых мероприятий. Президент призвал отнестись к этой работе со всей серьезностью. «График не должен оказаться формальностью. Планирование необходимо для качественной подготовки мероприятий, для возможности проведения организационных работ, привлечения специалистов, которые не только представят свежие идеи, но и смогут воплотить их в жизнь. Есть блок традиционных мероприятий, привязанных к конкретным датам и событиям – Масленица, Мэрцишор, пасхальные гуляния, День Победы, День защиты детей, День семьи, любви и верности, День знаний, День Республики, которые отмечают повсеместно. Но помимо них, у каждого города, района, села есть свои праздники, свои традиции, которые надо сохранять, развивать и приумножать. Новые поколения – новые идеи, новые поводы, новые программы. Объединяйте людей, приобщайте их к культуре, благоустраивайте парки и скверы и приглашайте местное население и гостей на праздники и фестивали», – нацелил Президент.
Говоря о местах досуга и отдыха, Вадим Красносельский напомнил о необходимости благоустройства пляжных зон, призвав не откладывать эту работу на потом. Он подчеркнул, что помимо центральных пляжей, условия для комфортного и, главное, безопасного отдыха должны быть созданы в тех местах, которые «облюбовали» местные жители. Президент отметил, что многие из этих участков у водоемов используются в ходе крещенских купаний. Ответственность за их подготовку к 19 января возложена на глав госадминистраций.
Завершая селекторное совещание, Вадим Красносельский пригласил глав госадминистраций на расширенное совещание, которое запланировано на 17 января. Мероприятие ежегодное. Его цель – постановка Президентом задач Правительству ПМР и Верховному Совету.