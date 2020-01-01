С 1 января в силу вступили порядка 10 новых норм социального характера, принятых Верховным Советом ПМР в минувшем году. Инициатором этих нововведений выступило Правительство ПМР.
Министр по социальной защите и труду ПМР Елена Куличенко в интервью ИА «Новости Приднестровья» рассказала о том, какие льготы и выплаты в соответствии с законодательными изменениями получат отдельные категории граждан.
Льготы для многодетных семей
В 2020 году семьи, в которых воспитываются 10 детей и более, будут освобождены от оплаты коммунальных услуг. По республике – это 13 семей, или 143 ребёнка, сообщила Елена Куличенко. Льгота распространяется на каждого члена семьи. Затраты республиканского бюджета на реализацию этой нормы составят 500 тысяч рублей.
Министр напомнила, что льгота по оплате коммунальных услуг предоставляется всем многодетным семьям. Так, семьи, воспитывающие троих детей, получают 20-процентную, четырёх – 30-процентную, от 5 до 9 детей – 50-процентную льготу.
В этом году дети из семей, совокупный доход которых не достигает прожиточного минимума, будут обеспечиваться государством школьными принадлежностями. Поддержка, которая, по словам Елены Куличенко, носит адресный характер, коснётся 5 767 ребят. Стоимость одного набора принадлежностей составит 232 рубля. Поддержка семей с онкобольными детьми
С этого года сняты временные ограничения по оплате ухода за онкобольными детьми для работающих родителей, подлежащих государственному социальному страхованию. Оплачиваться будет весь период лечения ребёнка в стационаре или амбулаторно-поликлинических условиях. Норма распространяется на детей до 18 лет. Ранее возрастная планка ограничивалась 14 годами.
Поддержку государства получат и родители, чьи дети погибли в результате боевых действий 1992 года (но не являлись их участниками) или вследствие травм, полученных от взрыва боеприпасов, рассказала министр по социальной защите и труду.
Эта категория граждан получит 50-процентную льготу по оплате за жилое помещение, а также коммунальные услуги. Родители смогут также воспользоваться бесплатно всеми видами городского транспорта. Работающие граждане получат первоочередное право на получение путёвки в санатории и профилактории, неработающие смогут получить её раз в год бесплатно, уточнила Елена Куличенко.
Бесплатный лифт и очки для инвалидов
Глава Минсоцзащиты сообщила, что с 2020 года инвалиды I-й группы общего и профессионального заболевания, граждане, получившие инвалидность в результате трудового увечья или в период военной службы, инвалиды с детства I-й группы, дети-инвалиды освобождаются от оплаты за техническое обслуживание и ремонт лифтов. Таких граждан в республике 477. Нововведение также коснётся детей до трёх лет.
Инвалиды I, II, III групп по зрению, включая детей-инвалидов, раз в два года по медицинским показаниям будут бесплатно получать очки для коррекции зрения, рассказала Елена Куличенко, уточнив, что сегодня на учёте состоят 157 человек, 25 из них - дети. Доплаты донорам и репрессированным гражданам
С 1 января этого года размер доплат гражданам, являющимся почётными донорами, увеличится в два раза – с 38 до 77 рублей, сообщила министр. Нововведение коснётся обладателей знаков как приднестровского, так и советского образца. Таких граждан в Приднестровье 857 человек. Расходы бюджета составят 770 тысяч рублей.
Из бюджета Единого государственного фонда социального страхования в этом году будут профинансированы доплаты к пенсиям репрессированных и впоследствии реабилитированных граждан. Таким статусом в республике обладают 588 человек. 448 уже получают повышение к пенсии по законодательству ПМР, а 140 будут получать дополнительную социальную выплату с января 2020 года при условии её неполучения к пенсии по законодательству иностранного государства.
В этом году на рассмотрение Верховного Совета планируется внести ещё ряд инициатив социальной направленности, отметила Елена Куличенко. Основная их часть направлена на увеличение размера пособий и выплат, в частности детям-сиротам.
На сегодняшний день в рамках реализации Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 годы ведётся работа над новой формулой расчёта пенсий, сообщила глава Минсоцзащиты. «Если инициатива будет одобрена депутатами, то мы решим проблему оплаты в более справедливом размере каждого отработанного нашими пенсионерами года трудового стажа», – подчеркнула Елена Куличенко, добавив, что это приведёт к увеличению размера пенсий.