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Президент Молдовы, глава Нацбанка и министр финансов обсудили механизм использования нацвалюты между экономическими агентами Приднестровья и банками РМ

Президент Молдовы, глава Нацбанка и министр финансов обсудили механизм использования нацвалюты между экономическими агентами Приднестровья и банками РМ

Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочее заседание с участием председателя Национального банка Молдовы Октавианом Армашу и вице-премьером, министром финансов Серджиу Пушкуцэ.

Был проведен анализ о ходе выполнения поручения президента по вопросу деятельности экономических агентов из приднестровского региона и их взаимоотношений с коммерческими банками Республики Молдова, передает actualitati.md.

Глава Национального банка Октавиан Армашу раскрыл некоторые детали возможного механизма использования национальной валюты как платёжного средства между экономическими агентами приднестровского региона и коммерческими банками Республики Молдова.

В этом контексте было подчёркнуто, что предлагаемые меры направлены на снятие любых рисков, связанных с отмыванием денег, согласно международным обязательствам, которые взяла на себя Республика Молдова.

Был выработан общий подход о необходимости продолжить обсуждение данной проблематики в рамках соответствующей Рабочей группы по мерам укрепления доверия с участием экспертов из Кишинёва и Тирасполя.

actualitati.md
  • Сегодня, 18:57
  • DTV
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