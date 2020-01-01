Наступивший год в Приднестровье будет посвящен вопросам сбережения и укрепления здоровья. Начался он ярко – массовым забегом в столице, а запомниться должен практическими результатами – позитивными измнениями в медицине и большей просвещенностью населения. О реализации Республиканского плана мероприятий по проведению Года здоровья в 2020 году сегодня говорилось на совещании в Минздраве, сообщается на сайте ведомства.
«Наша задача - преобразовать общие направления работы, указанные в плане Года здоровья 2020, в конкретные, осязаемые проекты, которые можно увидеть, в которых можно принять участие», - подчеркнул вице-премьер-министр здравоохранения Алексей Цуркан.
В числе основных вопросов - изготовление печатной продукции, определение сроков и формата мероприятий. Так для популяризации ЗОЖ будет привлечена креативная молодежь. В середине февраля планируется провести конкурс среди студентов медицинского факультета на создание наглядных материалов. Лучшие работы в виде информационных буклетов или плакатов будут распространяться по учебным и лечебным учреждениям, а также предприятиям Приднестровья.
Одним из нововведений станет календарь Дней открытых дверей в лечебно-профилактических учреждениях республики. Если ранее их проводили только некоторые медицинские организации, то в Год здоровья подобные акции будут проходить чаще. С весны по осень каждое из медучреждений должно будет организовать мероприятие в соответствии со своей спецификой - лекции, профилактические осмотры, консультации специалистов, экскурсии, презентации и тд. План-график министр поручил представить к 1 февраля.
В день Республики в каждом городе планируется развернуть «Шатры здоровья». Этот российский проект имеет позитивный отклик у местных жителей, в Приднестровье он будет реализован впервые – рядом с подворьями предприятий и организаций предполагается обустроить медицинскую палатку. Граждане смогут проверить свое здоровье бесплатно.
Вопрос практической реализации намеченных планов по Году здоровья находится на личном контроле министра здравоохранения, подобные совещания будут проходить ежемесячно.
Напомним, план Года здоровья вмещает в себя более сотни пунктов – это марафоны, субботники, спортивные и просветительские мероприятия и др. Все они посвящены пропаганде ЗОЖ, повышению медицинской грамотности населения, улучшению окружающей среды, снижению смертности населения от болезней системы кровообращения, туберкулёзу, онкологическим заболеваниям, алкоголизму, курению и наркомании, профилактике ВИЧ-инфекции, пропаганде иммунизации.