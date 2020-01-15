Сообщение о стрельбе поступило в милицию от очевидцев. В районе дома № 5 по ул. Титова неизвестный произвёл два выстрела в мужчину. Пострадавшего с огнестрельной раной ноги доставили в городскую больницу.
Как передает пресс-служба МВД ПМР, первым на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. Двое сотрудников выдвинулись на розыск подозреваемого, который, предположительно, скрылся на территории образовательного учреждения, расположенного неподалёку. В служебном автомобиле остался инспектор БППС ст. лейтенант милиции Сергей Юрко. Он увидел мужчину, попадающего под описание подозреваемого, и, рискуя жизнью, вышел из автомобиля и направился к нему. Неизвестный произвёл несколько выстрелов в сотрудника УВД. Одна из пуль попала в грудь. Пострадавшего доставили в больницу. Спустя несколько часов офицер скончался.
Спецоперацией по задержанию ночного стрелка лично руководил министр внутренних дел. По подозрению в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью был задержан 53-летний бендерчанин. Ведётся следствие.