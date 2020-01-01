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Какие цены на продукты

Какие цены на продукты

Стоимость продовольственных товаров за весь 2019 год увеличилась в Приднестровье почти на десять процентов. При этом, цены на продукты питания за последний месяц года в среднем по республике повысились не более одного процента, передает newspmr.com. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 января 2020 года. Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 59.50 руб.
Говядина бескостная – 84.58 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 76.91 руб.
Свинина бескостная – 79.51 руб.
Фарш мясной – 73.99 руб.
Пельмени – 41.07 руб.
Печень говяжья – 83.77 руб.
Куры потрошеные – 35.48 руб.
Окорочка куриные – 31.54 руб.
Сало – 39.53 руб.
Колбаса вареная – 99.13 руб.
Сосиски – 71.56 руб.
Сардельки – 87.12 руб.
Колбаса полукопченая – 126.91 руб.
Мясокопчености – 130.97 руб.
Колбаса сырокопченая – 208.09 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 42.40 руб.
Карась свежий – 30.36 руб.
Толстолобик свежий – 29.94 руб.
Мойва – 42.32 руб.
Хек – 49.87 руб.
Скумбрия – 56.49 руб.
Сельдь замороженная – 26.98 руб.
Сельдь соленая – 34.84 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 25.08 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 12.18 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 24.39 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 18.11 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 7.03 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 11.39 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 10.74 руб.
Кефир, 0,5 л – 5.57 руб.
Ряженка, 0,5 л – 7.59 руб.
Сметана, кг – 38.53 руб.
Сметана на рынке, кг – 49.00 руб.
Творог, кг – 49.88 руб.
Творог на рынке, кг – 53.98 руб.
Сыр твердый, кг – 119.64 руб.
Брынза на рынке, кг – 74.09 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 8.64 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 6.85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.23 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 9.91 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 9.49 руб.
Рис шлифованный, кг – 17.85 руб.
Крупа манная, кг – 11.04 руб.
Крупа гречневая, кг – 15.61 руб.
Крупа пшеничная, кг – 6.81 руб.
Крупа кукурузная, кг – 9.53 руб.
Крупа ячневая, кг – 7.44 руб.
Крупа перловая, кг – 7.85 руб.
Овсяные хлопья, кг – 24.55 руб.
Горох, кг – 9.97 руб.
Фасоль, кг – 24.74 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 14.58 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 15.85 руб.



Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая текущего года, кг – 7.93 руб.
Капуста свежая урожая текущего года, кг – 4.93 руб.
Лук репчатый, кг – 6.61 руб.
Свёкла столовая, кг – 5.58 руб.
Морковь, кг – 6.20 руб.
Чеснок, кг – 38.89 руб.
Яблоки, кг – 7.90 руб.
Апельсины, кг – 24.38 руб.
Лимоны, кг – 26.90 руб.
Бананы, кг – 20.40 руб.
Сливы сушёные, кг – 37.76 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 76.83 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 35.94 руб.
Сок томатный, л – 16.99 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 8.34 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 18.43 руб.
Соки фруктовые, л – 17.34 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 14.58 руб.
Сахар-песок, кг – 9.75 руб.
Шоколад, 100 г – 16.45 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 7.38 руб.
Соль пищевая, кг – 4.49 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 21.02 руб.
Лист лавровый, 100 г – 22.79 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 37.88 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 45.34 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 19.47 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 19.38 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в декабре 2019 года подорожали на 0,66% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года – стали дороже на 9,95%.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 10:02
  • DTV
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