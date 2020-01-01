Стоимость продовольственных товаров за весь 2019 год увеличилась в Приднестровье почти на десять процентов. При этом, цены на продукты питания за последний месяц года в среднем по республике повысились не более одного процента, передает newspmr.com. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 января 2020 года. Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 59.50 руб. Говядина бескостная – 84.58 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 76.91 руб. Свинина бескостная – 79.51 руб. Фарш мясной – 73.99 руб. Пельмени – 41.07 руб. Печень говяжья – 83.77 руб. Куры потрошеные – 35.48 руб. Окорочка куриные – 31.54 руб. Сало – 39.53 руб. Колбаса вареная – 99.13 руб. Сосиски – 71.56 руб. Сардельки – 87.12 руб. Колбаса полукопченая – 126.91 руб. Мясокопчености – 130.97 руб. Колбаса сырокопченая – 208.09 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 42.40 руб. Карась свежий – 30.36 руб. Толстолобик свежий – 29.94 руб. Мойва – 42.32 руб. Хек – 49.87 руб. Скумбрия – 56.49 руб. Сельдь замороженная – 26.98 руб. Сельдь соленая – 34.84 руб. Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 25.08 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 12.18 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 24.39 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 18.11 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 7.03 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 11.39 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 10.74 руб. Кефир, 0,5 л – 5.57 руб. Ряженка, 0,5 л – 7.59 руб. Сметана, кг – 38.53 руб. Сметана на рынке, кг – 49.00 руб. Творог, кг – 49.88 руб. Творог на рынке, кг – 53.98 руб. Сыр твердый, кг – 119.64 руб. Брынза на рынке, кг – 74.09 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 8.64 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 6.85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.23 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 9.91 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 9.49 руб. Рис шлифованный, кг – 17.85 руб. Крупа манная, кг – 11.04 руб. Крупа гречневая, кг – 15.61 руб. Крупа пшеничная, кг – 6.81 руб. Крупа кукурузная, кг – 9.53 руб. Крупа ячневая, кг – 7.44 руб. Крупа перловая, кг – 7.85 руб. Овсяные хлопья, кг – 24.55 руб. Горох, кг – 9.97 руб. Фасоль, кг – 24.74 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 14.58 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 15.85 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая текущего года, кг – 7.93 руб. Капуста свежая урожая текущего года, кг – 4.93 руб. Лук репчатый, кг – 6.61 руб. Свёкла столовая, кг – 5.58 руб. Морковь, кг – 6.20 руб. Чеснок, кг – 38.89 руб. Яблоки, кг – 7.90 руб. Апельсины, кг – 24.38 руб. Лимоны, кг – 26.90 руб. Бананы, кг – 20.40 руб. Сливы сушёные, кг – 37.76 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 76.83 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 35.94 руб. Сок томатный, л – 16.99 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 8.34 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 18.43 руб. Соки фруктовые, л – 17.34 руб. Яйца куриные, 10 шт – 14.58 руб. Сахар-песок, кг – 9.75 руб. Шоколад, 100 г – 16.45 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 7.38 руб. Соль пищевая, кг – 4.49 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 21.02 руб. Лист лавровый, 100 г – 22.79 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 37.88 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 45.34 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 19.47 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 19.38 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в декабре 2019 года подорожали на 0,66% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года – стали дороже на 9,95%.