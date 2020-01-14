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Microsoft изобрела ноутбук на солнечной энергии

Microsoft изобрела ноутбук на солнечной энергии

Microsoft показал концепт ноутбука, заряжающегося от солнечной энергии. Издание Windows Latest предположило, что подобный девайс может пополнить линейку Surface Pro.

Изобретение было представлено в Ведомство по патентам и товарным знакам США во второй половине 2018 года, но появилось на сайте организации только в январе 2020-го. Согласно описанию и схеме, на задней панели ноутбука располагаются несколько фотоэлементов, которые соединены с аккумулятором устройства, передает lenta.ru.

Microsoft изобрела ноутбук на солнечной энергии

Солнечные панели смогут подпитывать батареи девайса во время автономной работы, когда ноутбук не будет подключен к электросети. В заявке уточняется, что для зарядки подойдет не только солнечный, но и искусственный свет, например, от ламп накаливания. Благодаря складной конструкции панели при необходимости могут быть спрятаны в корпусе компьютера. В документе не уточняется, сколько времени необходимо для полной зарядки компьютера от альтернативных источников энергии.

Издание считает, что подобное устройство может появиться в следующем поколении ноутбуков от Microsoft. На данный момент актуальным девайсом линейки является Surface Pro 7, представленный в октябре 2019 года. На фоне завершения поддержки Windows 7 Microsoft порекомендовала пользователям ОС перейти на ноутбуки Surface.

lenta.ru
  • Сегодня, 10:15
  • DTV
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