Более десяти человек обратились к Главе Представительства в этот день. А начался прием с визита уроженки Приднестровья Ирины Д., которая приехала специально, чтобы передать слова благодарности сотрудникам МИД Приднестровской Молдавской Республики, которые в чрезвычайных обстоятельствах помогли ей и ее маме, Валентине Ивановне, ветерану труда, более 30-ти лет проработавшей медсестрой и имеющей общий трудовой стаж более 50-ти лет, решить проблему с получением паспорта. Благодаря этому женщина смогла отметить 80-летний юбилей в кругу родных в России. Особенно признательна семья за это начальнику Главного финансово-правового управления МИД Владимиру Лужанскому, сообщается на сайте Представительства.
Кроме того, как рассказала в Представительстве Ирина Ивановна, ее дочь и зять с двумя детьми, уехавшие в Россию на заработки, в канун Нового года вернулись домой, в Приднестровье, чему она очень рада. Теперь молодые подумывают над тем, чтобы воспользоваться поддержкой государства по программе содействия возвращению приднестровцев на родину.
О желании связать свою жизнь с Приднестровьем в этот день заявили еще несколько человек. Так, Светлана Ивановна Е., уроженка ПМР, уже многие годы проживающая в России, рассказала о планах получить приднестровский паспорт и вернуться в родные Бендеры.
Ольга Васильевна Д., хоть и является уроженкой Приднестровья и там живет ее мать, гражданства ПМР не имеет, потому что уехала в Россию из родных мест более 30-ти лет назад. Поэтому намерена получить и гражданство ПМР, и приднестровский паспорт.
Глава Представительства Леонид Манаков познакомил Ольгу Васильевну с государственной программой по возвращению приднестровцев на родину. Женщина – высококвалифицированный повар, многие годы проработала в заводской столовой, и ее знания и опыт наверняка будут востребованы на родине.
Приднестровский паспорт необходим в связи со сменой фамилии и студенту Артему Е., гражданину ПМР. В этом году он заканчивает в Москве медицинский университет и собирается возвращаться в Приднестровье, чтобы работать врачом-терапевтом.
Хочет переехать в Тирасполь и гражданка Российской Федерации Ирина Владимировна И. Да не одна, а с мужем и сыном. А в Представительство Ирина Владимировна обратилась, чтобы узнать, где в Приднестровье им лучше обосноваться – купить дом и обустроить свою жизнь. В их семье не боятся никакой работы. Когда-то они жили в Киргизии, затем уехали в Россию, но и там не обрели счастья. Теперь хотят попробовать начать жизнь с чистого листа в Приднестровье.
Несколько человек обратились в этот день в Представительство за юридической помощью в решении земельных и других вопросов. Все они получили у Леонида Манакова подробные юридические консультации. russia.gospmr.org