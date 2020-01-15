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Путин подписал указ об отставке правительства

Путин подписал указ об отставке правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

"В соответствии с пунктом "в" статьи 83 и частью второй статьи 117 Конституции Российской Федерации постановляю: объявить об отставке Правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении, передает ria.ru

Временное исполнение обязанностей премьера возложены на Дмитрия Медведева. Также президент поручил правительству исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

"Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - добавляется в сообщении.

ria.ru
  • Вчера, 18:01
  • DTV
  • Просмотров: 37
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