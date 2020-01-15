Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства, сообщила пресс-служба Кремля.
"В соответствии с пунктом "в" статьи 83 и частью второй статьи 117 Конституции Российской Федерации постановляю: объявить об отставке Правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении, передает ria.ru
Временное исполнение обязанностей премьера возложены на Дмитрия Медведева. Также президент поручил правительству исполнять обязанности до формирования нового кабмина.
"Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - добавляется в сообщении.