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О зарплатах и выплате «советских» страховок
С января в Приднестровье вступили в силу изменения в Законе о зарплате работников бюджетной сферы.
Так, больше станут получать социальные педагоги. Те, кто работает с «трудными» подростками и особенными детьми, передает tv.pgtrk.ru
Продолжат выплачивать и «советские» банковские вклады. Для этого в бюджет региона заложили 14 миллионов рублей.
tv.pgtrk.ru
- Сегодня, 07:14
- DTV
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