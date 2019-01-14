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Законодательная инициатива предусматривающая ужесточение административной ответственности

Законодательная инициатива предусматривающая ужесточение административной ответственности

Бендерский городской Совет народных депутатов представил в Верховный Совет ПМР законодательную инициативу, которая предусматривает ужесточение административной ответственности за нарушение правил благоустройства городов и районов и установления ответственности юридических лиц за данное правонарушение. По мнению бендерских депутатов, изменения в КоАП вызваны необходимостью стимулирования должностных и юридических лиц к добросовестному подходу в вопросе соблюдения правил благоустройства, передает newspmr.com.

В настоящее время за нарушение Правил благоустройства городов и других населенных пунктов предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан от 20 до 60 РУ МЗП и на должностных лиц от 100 до 200 РУ МЗП. В связи с тем, что, по имеющимся данным, уплата установленного штрафа должностными лицами зачастую не влечет прекращение правонарушения (содержание разрушающихся фасадов, ликвидация амброзии, свалок и т.д.), представляется необходимым увеличение размера предельного штрафа для должностных лиц, а также введение ответственности юридических лиц за данное правонарушение.

Народные избранники г. Бендеры предлагают Статью 6.22 Кодекса ПМР об административных правонарушениях изложить в следующей редакции: «Нарушение правил благоустройства территорий городов и других населенных пунктов, а также несоблюдение правил по обеспечению чистоты и порядка в городах и других населенных пунктах, если данное деяние не образует иного состава административного правонарушения, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 60 РУ МЗП, на должностных лиц – от 100 до 300 РУ МЗП, на юридических лиц – от 300 до 500 РУ МЗП».

Для исчисления штрафов и иных сумм, определенных Кодексом ПМР об административных правонарушениях, в 2020 году: 1 РУ МЗП = 18,4 рубля.

Наталья Куренная, newspmr.com
  • Сегодня, 18:10
  • DTV
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