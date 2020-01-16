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Латвия обвинила Россию в искажении истории Второй мировой войны

Латвия обвинила Россию в искажении истории Второй мировой войны

Сейм Латвии принял заявление о недопустимости искажения истории Второй мировой войны, обвинив в этом Россию. Парламент призвал мировое сообщество бороться с подобными действиями Москвы, сообщает Delfi.

Документ подготовлен объединением партий «Новое Единство». Сейм призвал международное сообщество обратить внимание и критически оценить усилия российских чиновников по «переписыванию истории Второй мировой и оправданию оккупации Латвии», передает lenta.ru.

В заявлении парламента говорится, что российские должностные лица, преуменьшая роль пакта Молотова-Риббентропа и отрицая оккупацию республики, вводят международное сообщество в заблуждение относительно участия СССР в развязывании Второй мировой войны.

Также отмечается, что в июне этого года исполнится 80 лет со дня аннексии Латвии и 75 лет окончания Второй мировой. Война завершилась капитуляцией национал-социалистической Германии и ликвидацией одного из самых жестоких тоталитарных режимов. Однако Латвии и другим странам Центральной и Восточной Европы окончание войны не принесло освобождения, в отличие от западноевропейских государств. Республика была повторно оккупирована другим тоталитарным режимом — СССР, говорится в заявлении депутатов.

В документе называются недопустимыми попытки российских чиновников отрицать исторические факты о Второй мировой с целью уменьшить ответственность СССР за начало войны и уйти от ответственности за преступления советского тоталитарного режима.

11 декабря президент России Владимир Путин назвал ложью принятую в сентябре резолюцию Европарламента, в которой утверждается, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова-Риббентропа. Затем Путин заявил, что советский вождь Иосиф Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Адольфом Гитлером, в отличие от тогдашних руководителей Франции и Великобритании, которые встречались и «подписывали бумажки» с лидером нацистской Германии. Путин также назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски, пообещавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку

lenta.ru
  • Сегодня, 18:18
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