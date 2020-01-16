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Бендерский автопарк пополнился тремя новыми троллейбусами

Бендерский автопарк пополнился тремя новыми троллейбусами

В Бендерское троллейбусное управление закупили три новых троллейбуса. Изначально в Фонд капитальных вложений были заложены средства на приобретение одной машины. Однако в ходе переговоров с предприятием - производителем троллейбусов при помощи специальной программы субсидирования удалось снизить первоначальную стоимость 1 машины с 238 тыс. долларов до 129 тыс. долларов. В следующем году такая программа в России действовать не будет, поэтому Правительство ПМР приняло решение о закупке в этом году ещё двух троллейбусов, передает novostipmr.com.

Поставщиком транспорта вновь выбрали вологодский АО «Транс-Альфа». Троллейбусы их производства уже несколько лет ежедневно выходят на улицы Бендер и Тирасполя. «За последние два года мы сделали многое в направлении улучшения транспортной системы Бендер. В 2018 году была проведена троллейбусная линия в микрорайоне Борисовка, в 2019 году закольцована троллейбусная линия в микрорайоне Солнечном. Этот год мы начали с пополнения электропарка троллейбусов», - сказал глава бендерской госадминистрации Роман Иванченко во время торжественной презентации нового горэлектротранспорта.

Специалисты троллейбусного управления прошли обучение на вологодском предприятии, так как троллейбусы оснащены современной электроникой и программным обеспечением.

«Хочется сказать огромное спасибо нашему Правительству и главе города за покупку этих троллейбусов. Я была на заводе, троллейбусы действительно комфортные. Их электроника в лучшую сторону отличается от других авангардов, которые у нас уже почти 6 лет. Они оснащены системами видеонаблюдения для того, чтобы обезопасить пассажиров от зажатия дверями. В троллейбусах низкий уровень пола и пандус. Мы надеемся на то, что наша республика во главе с президентом Вадимом Красносельским, Правительство и наш глава города поддержат это направление и в дальнейшем будут развивать троллейбусную сеть», - отметила водитель-наставник Бендерского троллейбусного управления Татьяна Демьяновская.

Глава Бендер сообщил, что в этом году запланировано еще одно пополнение подвижного состава.

«В перспективе также запуск транспорта с автономным ходом, чтобы обеспечить транспортной доступностью жителей микрорайона Ленинский по улицам Космонавтов и Дружбы. Также прорабатываются возможности организации передвижения троллейбусов в микрорайон Северный», - подчеркнул он.

После презентации троллейбусы отправились по городским маршрутам. В честь первого рейса проезд был бесплатным.
novostipmr.com
  • Сегодня, 09:13
  • DTV
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