Миротворческая операция под эгидой России на берегах Днестра — уникальный и успешный опыт миротворчества. Такого мнения придерживается кандидат политических наук, бывший министр иностранных дел ПМР Нина Шевчук (Штански), которая, со сменой власти в регионе покинула Тирасполь и сейчас, по неофициальным данным, живет с супругом, экс-президентом Евгением Шевчуком, в Санкт-Петербурге.
Как передает «ИНФОТАГ», в своем исследовании для Российского совета по международным делам она отметила, что «несмотря на проявившееся после 2014 г. существенное изменение интересов внешних участников приднестровского урегулирования и отход Украины от ряда ключевых принципов посредничества, «пробуксовку» официальных переговоров, нестабильность работы переговорных форматов, включая переговоры «5+2», миротворческая операция и ее основные компоненты остаются действенными и эффективными, а базовые механизмы - дееспособными».
«Служба миротворцев в Зоне безопасности проходит в штатном режиме, а работа контрольных органов миротворческой операции непрерывна. Формат взаимодействия вовлеченных в миротворческую операцию актеров стабилен и устойчив», - написала Шевчук.
По ее словам, «молдавско-приднестровский конфликт остается неурегулированным, а ситуация в зоне ответственности миротворческой операции по-прежнему требует оперативного реагирования на сохраняющиеся вызовы».
«Миротворческую операцию на Днестре, с учетом особенностей ее организационно-правовых основ и функционала, важно рассматривать как неотъемлемую часть процесса по урегулированию конфликта, в целом, и как один из треков переговорного процесса, в частности, поскольку она сегодня предоставляет сторонам конфликта единственную площадку для обсуждения вопросов безопасности», - считает эксперт.
По ее мнению, «поступательное сокращение операции по различным параметрам, включая численность контингента и количество миротворческих постов, не позволяет говорить о сохранении российского военного присутствия в зоне конфликта с целью расширения военного влияния России в данном регионе Европы»
«Целесообразность трансформации миротворческой операции в наблюдательную миссию вызывает сомнения не только в связи с уже имеющимся опытом работы подобного рода механизмов в регионе данного конфликта, но также с учетом отсутствия эффективности международного взаимодействия по обеспечению стабильной работы других треков урегулирования; в том числе переговоров в формате «5+2» и встреч сторон конфликта на различном уровне в формате «1+1»», - заключила бывший дипломат.