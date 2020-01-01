Dnestr.TV

 
0

Экс-глава МИДа Приднестровья: Операция под эгидой РФ на берегах Днестра - Уникальный опыт миротворчества

Экс-глава МИДа Приднестровья: Операция под эгидой РФ на берегах Днестра - Уникальный опыт миротворчества

Миротворческая операция под эгидой России на берегах Днестра — уникальный и успешный опыт миротворчества. Такого мнения придерживается кандидат политических наук, бывший министр иностранных дел ПМР Нина Шевчук (Штански), которая, со сменой власти в регионе покинула Тирасполь и сейчас, по неофициальным данным, живет с супругом, экс-президентом Евгением Шевчуком, в Санкт-Петербурге.

Как передает «ИНФОТАГ», в своем исследовании для Российского совета по международным делам она отметила, что «несмотря на проявившееся после 2014 г. существенное изменение интересов внешних участников приднестровского урегулирования и отход Украины от ряда ключевых принципов посредничества, «пробуксовку» официальных переговоров, нестабильность работы переговорных форматов, включая переговоры «5+2», миротворческая операция и ее основные компоненты остаются действенными и эффективными, а базовые механизмы - дееспособными».

«Служба миротворцев в Зоне безопасности проходит в штатном режиме, а работа контрольных органов миротворческой операции непрерывна. Формат взаимодействия вовлеченных в миротворческую операцию актеров стабилен и устойчив», - написала Шевчук.

По ее словам, «молдавско-приднестровский конфликт остается неурегулированным, а ситуация в зоне ответственности миротворческой операции по-прежнему требует оперативного реагирования на сохраняющиеся вызовы».

«Миротворческую операцию на Днестре, с учетом особенностей ее организационно-правовых основ и функционала, важно рассматривать как неотъемлемую часть процесса по урегулированию конфликта, в целом, и как один из треков переговорного процесса, в частности, поскольку она сегодня предоставляет сторонам конфликта единственную площадку для обсуждения вопросов безопасности», - считает эксперт.

По ее мнению, «поступательное сокращение операции по различным параметрам, включая численность контингента и количество миротворческих постов, не позволяет говорить о сохранении российского военного присутствия в зоне конфликта с целью расширения военного влияния России в данном регионе Европы»

«Целесообразность трансформации миротворческой операции в наблюдательную миссию вызывает сомнения не только в связи с уже имеющимся опытом работы подобного рода механизмов в регионе данного конфликта, но также с учетом отсутствия эффективности международного взаимодействия по обеспечению стабильной работы других треков урегулирования; в том числе переговоров в формате «5+2» и встреч сторон конфликта на различном уровне в формате «1+1»», - заключила бывший дипломат.

infotag.md
  • Сегодня, 09:20
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Скоростной и доступный
  • Дело об убийстве под Одессой экс-главы администрации Ти ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Скоростной и доступный
  • Дело об убийстве под Одессой экс-главы администрации Ти ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна