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Утвержден график встреч главы Минздрава с медобъединениями и общественными организациями на 2020 год

Утвержден график встреч главы Минздрава с медобъединениями и общественными организациями на 2020 год

В рамках утв утвержденного графикаержденного графика на площадке ведомства состоялась встреча с Республиканской общественной организацией «Врачи Приднестровья».

«Мы хотим содействовать повышению уровня юридических знаний врачей. Так как на данный момент с этим, действительно, обстоят огромные пробелы и огрехи» - отметил председатель Республиканской общественной организацией «Врачи Приднестровья, ортопед-травматолог Александр Гаря, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Приднестровья.

В штат организации уже введен профильный специалист – юрист. Он и будет заниматься ликвидацией дефицита правовых знаний. К тому же, каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

«На наш взгляд это позволит значительно сократить те конфликтные ситуации, которые возникают в свете того, что простой рядовой доктор зачастую не знает, как вести себя в той или иной ситуации. Это выливается в то, что часто мы имеем массу необоснованных обращений», - сообщил Александр Гаря.

В планы республиканской организации входит и проведение всевозможных учебных мероприятий с привлечением аналогичных объединений России, Украины и Молдовы. Узкие специалисты, а также врачи общей практики смогут получать новые знания дистанционно и на безвозмездной основе.

Помимо того, Александр Гаря отмечает, сотрудничество с коллегами РФ может отразиться на профессиональной деятельности приднестровских врачей: «Квинтэссенция тех знаний, которые мы можем получить в процессе взаимодействия, будет транслироваться в клинические рекомендации и протоколы».

«Я являюсь абсолютным сторонником создания подобных организаций, нацеленных на нематериальные цели. Это большой плюс, что вы можете стать проводником во взаимодействии с той же Национальной медицинской палатой РФ и профессиональными сообществами. Организационная и просветительская работа среди врачей, их юридическая защита – это те вещи, которые ни в коем случае не должны уходить на второй план», - отметил вице-премьер-министр здравоохранения Алексей Цуркан.

В ближайшее время представители организации «Врачи Приднестровья» проведут республиканское собрание. В нем примут участие все члены объединения. Цель встречи – ликвидация сложившегося информационного голода.

«Основная масса врачей Тирасполя, Бендер знают о существовании нашей организации и задачах, которые мы преследуем. Но другие города республики не до конца понимают то, чем мы планируем заниматься», - добавил Александр Гаря.

В завершении диалога глава ведомства нацелил организацию на сплоченное сотрудничество с министерством здравоохранения и предложил представителям объединения утвердить план работы на 2020 год.

Напомним, согласно утвержденному графику, Алексей Цуркан и его заместители будут встречаться с представителями профессиональных медицинских объединений и общественных организаций еженедельно. Подобные встречи регулярно проводились и в прошлом году.

minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 09:24
  • DTV
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