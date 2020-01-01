В рамках утв утвержденного графикаержденного графика на площадке ведомства состоялась встреча с Республиканской общественной организацией «Врачи Приднестровья».
«Мы хотим содействовать повышению уровня юридических знаний врачей. Так как на данный момент с этим, действительно, обстоят огромные пробелы и огрехи» - отметил председатель Республиканской общественной организацией «Врачи Приднестровья, ортопед-травматолог Александр Гаря, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Приднестровья.
В штат организации уже введен профильный специалист – юрист. Он и будет заниматься ликвидацией дефицита правовых знаний. К тому же, каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
«На наш взгляд это позволит значительно сократить те конфликтные ситуации, которые возникают в свете того, что простой рядовой доктор зачастую не знает, как вести себя в той или иной ситуации. Это выливается в то, что часто мы имеем массу необоснованных обращений», - сообщил Александр Гаря.
В планы республиканской организации входит и проведение всевозможных учебных мероприятий с привлечением аналогичных объединений России, Украины и Молдовы. Узкие специалисты, а также врачи общей практики смогут получать новые знания дистанционно и на безвозмездной основе.
Помимо того, Александр Гаря отмечает, сотрудничество с коллегами РФ может отразиться на профессиональной деятельности приднестровских врачей: «Квинтэссенция тех знаний, которые мы можем получить в процессе взаимодействия, будет транслироваться в клинические рекомендации и протоколы».
«Я являюсь абсолютным сторонником создания подобных организаций, нацеленных на нематериальные цели. Это большой плюс, что вы можете стать проводником во взаимодействии с той же Национальной медицинской палатой РФ и профессиональными сообществами. Организационная и просветительская работа среди врачей, их юридическая защита – это те вещи, которые ни в коем случае не должны уходить на второй план», - отметил вице-премьер-министр здравоохранения Алексей Цуркан.
В ближайшее время представители организации «Врачи Приднестровья» проведут республиканское собрание. В нем примут участие все члены объединения. Цель встречи – ликвидация сложившегося информационного голода.
«Основная масса врачей Тирасполя, Бендер знают о существовании нашей организации и задачах, которые мы преследуем. Но другие города республики не до конца понимают то, чем мы планируем заниматься», - добавил Александр Гаря.
В завершении диалога глава ведомства нацелил организацию на сплоченное сотрудничество с министерством здравоохранения и предложил представителям объединения утвердить план работы на 2020 год.
Напомним, согласно утвержденному графику, Алексей Цуркан и его заместители будут встречаться с представителями профессиональных медицинских объединений и общественных организаций еженедельно. Подобные встречи регулярно проводились и в прошлом году.