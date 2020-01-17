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В Молдове опубликован рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами - фото

В Молдове опубликован рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами - фото

Список вакансий, составленный по самым свежим данным экономических агентов, будет полезен тем, кто находится в поисках высокооплачиваемой работы.
Национальное агентство занятости населения РМ опубликовало список самых высокооплачиваемых вакансий.

Доступные рабочие места предлагаются как женщинам, так и мужчинам. Желающим рекомендуется получить доступ к рейтингу наиболее высокооплачиваемых вакантных рабочих мест, зарегистрированных в базе данных Национального агентства занятости населения, передает sputnik.md.

В Молдове опубликован рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами - фото


В Молдове опубликован рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами - фото

В Молдове опубликован рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами - фото

Потенциальные кандидаты могут разместить резюме для получения желаемой вакансии из списка, посетив портал www.angajat.md или обратившись в территориальные подразделения по трудоустройству.

Для получения дополнительной информации о вакантных рабочих местах обратитесь в консультационный центр биржи труда по телефону 080001000 (бесплатный звонок из Республики Молдова).
sputnik.md
  • Сегодня, 09:43
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