Как сообщается пресс-службой МИДа Приднестровья, сегодня в адрес представителя по политическим вопросам от Республики Молдова, а также международных участников формата «5+2» было направлено официальное обращение с информацией о том, что в соответствии с решением Совета Безопасности Приднестровской Молдавской Республики, в качестве ответной меры с 24 января с.г. вводятся ограничения на пересечение государственной границы Приднестровья и Украины для всех типов транспортных средств, зарегистрированных в РМ и управляемых постоянно проживающими в Молдове гражданами, обладающими водительскими удостоверениями РМ.
Данная мера будет действовать до момента снятия введенных молдавской стороной ограничений в отношении приднестровского автотранспорта.