Обновленный парк Победы - открытие уже в эти выходные
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Завтра, 18 января, в Бендерах состоится торжественное открытие обновлённой части парка «Победа», расположенного в микрорайоне Ленинском. Новый сквер включает в себя спортивный комплекс и детский городок
Как сообщает пресс-служба Бендерской госадминистрации, в парке в 15:00 начнётся праздничная программа. Своё вокальное мастерство продемонстрируют творческие коллективы города. Дети смогут поучаствовать в конкурсах и весёлых играх. Также будет организована выносная торговля. Приглашаются все желающие.