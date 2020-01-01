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Обновленный парк Победы - открытие уже в эти выходные

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Обновленный парк Победы - открытие уже в эти выходные

Завтра, 18 января, в Бендерах состоится торжественное открытие обновлённой части парка «Победа», расположенного в микрорайоне Ленинском.
Новый сквер включает в себя спортивный комплекс и детский городок

Как сообщает пресс-служба Бендерской госадминистрации, в парке в 15:00 начнётся праздничная программа. Своё вокальное мастерство продемонстрируют творческие коллективы города. Дети смогут поучаствовать в конкурсах и весёлых играх. Также будет организована выносная торговля. Приглашаются все желающие.

Обновленный парк Победы - открытие уже в эти выходные
bendery-ga.org
  • Вчера, 19:55
  • DTV
  • Просмотров: 30
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