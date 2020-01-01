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Минздрав пересмотрит штатное расписание лечебно-профилактических учреждений

Минздрав пересмотрит штатное расписание лечебно-профилактических учреждений

Состоялась первая в этом году видеоконференция с руководителями медицинских организаций республики. Вице-премьер-министр здравоохранения ПМР Алексей Цуркан заслушал доклады о работе в праздничные дни, об обеспеченности лекарствами, изделиями медицинского назначения, реактивами, дезинфицирующими средствами, продуктами питания и горюче-смазочными материалами.

Праздники прошли без экстренных ситуаций, учреждения работали в штатном режиме. На ближайшие месяцы всем необходимым поликлиники, больницы и ГУПы обеспечены. Министр напомнил, что в январе вступил в силу новый порядок планирования закупочной деятельности, по которому постоянный контроль за наличием необходимых медучреждениям товаров обязаны осуществлять их руководители. Они должны фиксировать фактический расход товаров, соотносить с потребностью и заблаговременно планировать закупки, говорится на сайте ведомства.

В ходе видео-конференции обсудили ход работ по Программе Фонда капвложений на переходящих объектах. Так, в Республиканской туберкулезной больнице уже готова прачечная, осталось подключить свет и воду. В Республиканском кожно-венерологическом диспансере ремонт выполнен на 96%, однако к качеству работы у руководителей учреждения и специалистов Минздрава имеются замечания.

«Необходимо направить официальное обращение в Минэкономразвития и госадминистрацию Тирасполя, чтобы провести выездное совещание, проконтролировать все. Этот объект комплексный, «под ключ». Вначале изучим текущую обстановку в части нареканий по ремонту, а также обсудим благоустройство территории», - поручил Алексей Цуркан.

Усугубляется ситуация с оттоком кадров. Так, Рыбницкий район в январе лишился трех педиатров – по состоянию здоровья и возрасту.

«Катастрофически не хватает медицинских сестер, уговариваем старших сестер отделений работать вдвое больше положенного», - добавил главный врач Рыбницкой Центральной районной больницы Владимир Иващенко.

«В этом году уже уволилось три доктора: терапевт, педиатр и гинеколог. Уехали работать в соседние страны, основная причина – низкая заработная плата», - доложил главный врач Каменской Центральной районной больницы Олег Бырка.

«На сегодняшний день пять врачей перешли на работу в Криулянскую ЦРБ. Пока они работают там, как внешние совместители. Начинается уже отток и медицинских сестер», - констатировал главный врач Дубоссарской Центральной районной больницы Александр Асмолов.

Министр поручил составить план-график совещаний с руководителями лечебно-профилактических учреждений для решения сложившейся ситуации в индивидуальном порядке.

«Существует два источника увеличения зарплат медработникам. Первый – это дополнительные лимиты, которые уже заложены в бюджет. С 1 июля планируется ввести новую систему оплаты труда, на этой неделе мы заканчиваем ее разработку и определение всех сумм, потребности по ней. Вторым источником являются наши внутренние резервы в виде возможной оптимизации. От каждого учреждения мы ждем предложений в части обоснованности штатного расписания. К медицинским работникам вопросов нет, интересуют варианты оптимизации административно-хозяйственного персонала. Дополнительные лимиты, внутренняя экономия и возможное сокращение должностей должны повлиять на существенное увеличение зарплат», - отметил глава Минздрава.

Встречи с руководителями медучреждений начнутся с 20 января.

minzdrav.gospmr.org
  • Вчера, 19:58
  • DTV
  • Просмотров: 18
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