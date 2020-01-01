В период с 10 по 16 января на территории республики зарегистрировано 221 заявление о преступлениях. По 189 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, за отчётный период было зарегистрировано два убийства (раскрыты), один факт причинения тяжкого вреда здоровью (подозреваемый установлен), 28 краж (16 из них раскрыты по горячим следам), два изнасилования (подозреваемые задержаны), один угон транспортного средства (раскрыт). Выявлено и задокументировано пять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и столько же преступлений в сфере экономики (все раскрыты).
Сотрудниками органов внутренних дел разысканы четыре человека, обвиняемые в совершении преступлений и объявленные в розыск. Представителями подразделений УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны 11 госдолжников, три неплательщика алиментов и столько же граждан, находившихся в розыске как утратившие связь с родственниками.
Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел за минувшую неделю задокументировано 1043 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 19 водителей, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено пять нарушителей, в Каменском районе – четыре, Дубоссарском и Рыбницком – по три, Григориопольском – два, в г. Тирасполь и Слободзейском районе – по одному.
С 10 по 16 января на территории республики зарегистрировано шесть пожаров. В результате возгораний в городах Тирасполь, Днестровск и Рыбница три человека получили травмы. Все эти ЧП произошли из-за неосторожности при курении. Погибших нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 29 административных протоколов. mvdpmr.org