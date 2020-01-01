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Крещенские купания будут проводиться на новом городском пляже

Крещенские купания будут проводиться на новом городском пляже

Глава Бендер Роман Иванченко подписал распоряжение "О подготовке и обеспечении мер безопасности на воде при проведении мероприятий, посвященных Великому освящению воды и Крещению Господню".

Согласно ему местом организации крещенских купаний определен новый городской пляж (район Бендерской крепости). В иных местах реки Днестр и в озере, расположенном в парке Дружбы народов, купание запрещено, передает пресс-служба Бендерской госадминистрации.

Напомним, в Государственной администрации обсудили подготовку к празднованию Крещения Господня.

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне или Святое Богоявление. Праздник установлен в честь евангельского события - Крещения Иисуса Христа Иоанном Крестителем в водах реки Иордан.

На Богоявление во всех храмах пройдут Богослужения, после чего будет совершен чин Великого освящения воды. Организуют и традиционные купания в реке Днестр.

Подготовка к Крещенским купаниям – главная тема совещания, которое прошло в госадминистрации Бендер.

Как говорится на сайте Бендерской госадминистрации,впервые купель установят на новом городском пляже – у подножья крепости. Ее изготовили специалисты КоммуналДорСервиса. Главные критерии – удобство и безопасность. Пройти к купели, глубина которой 1 метр 30 см, можно будет по 12-метровому трапу, вернуться – по второму трапу.

Во время Крещенских купаний на новом пляже организуют дежурства спасателей, бригады скорой помощи, милиции.

Кроме того, здесь установят 2 палатки с обогревом для переодевания: мужскую и женскую. Будут раздавать бесплатный горячий чай. Для удобства тех, кто придет купаться в вечернее время суток, дополнительно подсветят спуск к пляжу и территорию с купелью.

Чин освящения речной воды священнослужители проведут 19 января - после Богослужения в храме. Купания начнутся в 13-00ч.

Медики рекомендуют: принимая решение о том, стоит окунаться в реке на Крещение или нет, необходимо обязательно учитывать состояние здоровья.

По словам же священнослужителей, купание без молитвы – простое моржевание.

«К этим омовениям каждый должен относиться с пониманием. Осознавать, для чего он это делает. Купания нужно совершать только в тех местах, где все благоустроено, и не тогда, когда хотим, а только после освящения воды», - отметил протоиерей Анатолий (Калмык), настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского.

По его словам, недопустимо купание на спор, сэлфи на фоне купели, погружение в нетрезвом виде.

Добраться к месту Крещенских купаний пешком горожане смогут через «Водяные ворота» Александро-Невского парка, автотранспортом - по объездной дороге, мимо завода САРМ.
bendery-ga.org
  • Вчера, 21:22
  • DTV
  • Просмотров: 14
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