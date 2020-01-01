Глава Бендер Роман Иванченко подписал распоряжение "О подготовке и обеспечении мер безопасности на воде при проведении мероприятий, посвященных Великому освящению воды и Крещению Господню".
Согласно ему местом организации крещенских купаний определен новый городской пляж (район Бендерской крепости). В иных местах реки Днестр и в озере, расположенном в парке Дружбы народов, купание запрещено, передает пресс-служба Бендерской госадминистрации.
Напомним, в Государственной администрации обсудили подготовку к празднованию Крещения Господня.
19 января православные христиане отмечают Крещение Господне или Святое Богоявление. Праздник установлен в честь евангельского события - Крещения Иисуса Христа Иоанном Крестителем в водах реки Иордан. На Богоявление во всех храмах пройдут Богослужения, после чего будет совершен чин Великого освящения воды. Организуют и традиционные купания в реке Днестр.
Подготовка к Крещенским купаниям – главная тема совещания, которое прошло в госадминистрации Бендер.
Как говорится на сайте Бендерской госадминистрации,впервые купель установят на новом городском пляже – у подножья крепости. Ее изготовили специалисты КоммуналДорСервиса. Главные критерии – удобство и безопасность. Пройти к купели, глубина которой 1 метр 30 см, можно будет по 12-метровому трапу, вернуться – по второму трапу.
Во время Крещенских купаний на новом пляже организуют дежурства спасателей, бригады скорой помощи, милиции.
Кроме того, здесь установят 2 палатки с обогревом для переодевания: мужскую и женскую. Будут раздавать бесплатный горячий чай. Для удобства тех, кто придет купаться в вечернее время суток, дополнительно подсветят спуск к пляжу и территорию с купелью. Чин освящения речной воды священнослужители проведут 19 января - после Богослужения в храме. Купания начнутся в 13-00ч.
Медики рекомендуют: принимая решение о том, стоит окунаться в реке на Крещение или нет, необходимо обязательно учитывать состояние здоровья.
По словам же священнослужителей, купание без молитвы – простое моржевание.
«К этим омовениям каждый должен относиться с пониманием. Осознавать, для чего он это делает. Купания нужно совершать только в тех местах, где все благоустроено, и не тогда, когда хотим, а только после освящения воды», - отметил протоиерей Анатолий (Калмык), настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского.
По его словам, недопустимо купание на спор, сэлфи на фоне купели, погружение в нетрезвом виде.
Добраться к месту Крещенских купаний пешком горожане смогут через «Водяные ворота» Александро-Невского парка, автотранспортом - по объездной дороге, мимо завода САРМ. bendery-ga.org