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Стало известно, что хотят обсудить в Тирасполе со спецпредставителем главы ОБСЕ

Стало известно, что хотят обсудить в Тирасполе со спецпредставителем главы ОБСЕ

Виталий Игнатьев назвал журналистами вопросы, которые надеется поднять на встрече с международным переговорщиком.

Во время визита в Тирасполь спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майера-Хартинга принимающая сторона намерена обсудить целый комплекс вопросов. Детали раскрыл на брифинге глава дипведомства Приднестровья Виталий Игнатьев, передает sputnik.md.

"Широкая повестка и, к сожалению, с каждым днем она расширяется, потому что появляются новые проблемы, такие как запрет на передвижение приднестровского автотранспорта через молдавско-украинскую границу, а другие проблемы усугубляются", - подчеркнул дипломат.

В числе неотложных - вопрос имеющих счета на правом берегу Днестра местных предприятий, а также целый комплекс других договоренностей, которые не были реализованы, в частности - отсутствие динамики по решению с уголовными делами.

У европейского дипломата запланирован в Тирасполе ряд встреч, в том числе с приднестровским лидером Вадимом Красносельским.

"Времени будет много для работы. Практически целый день мы проведем в такой предметной, содержательной работе. Очень радует и мы приветствует назначение дипломата, который знает, что такое переговорный процесс", - заявил Игнатьев.

Визит в Тирасполь спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майера-Хартинга запланирован на 23 января.
sputnik.md
  • Сегодня, 08:00
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