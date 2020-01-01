Dnestr.TV

 
0

В Приднестровье повысят критерии отбора судей

В Приднестровье повысят критерии отбора судей

Среди задач, которые поставил перед органами власти Президент ПМР Вадим Красносельский, - принятие мер по существенному повышению критериев отбора кандидатов на должности судей, консультантов, секретарей судебных заседаний. Глава государства подчеркнул, что необходимо постоянно проводить работу по повышению уровня их квалификации.

Президент ПМР призвал также принять неотложные меры по исполнению требований Закона ПМР от 26 марта 2013 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов Приднестровской Молдавской Республики». Цель этого поручения - оперативное информирование судами всех заинтересованных лиц о результатах рассмотрения конкретных дел и активное взаимодействие судов со СМИ, передает novostipmr.com.

Среди поручений - и создание «электронного правосудия», внедрение программных средств аналитического обеспечения деятельности, цифровизация всех поступающих в суды документов, формирование электронных дел и электронного архива судебных дел.

«Это кропотливая и сложная работа, но начинать её когда-то надо. Я думаю, в этом году – самое время», - сказал Вадим Красносельский.

При этом глава государства поручил создать необходимые условия для осуществления правосудия, то есть обеспечить размещение судов в зданиях, отвечающих современным требованиям. Президент отметил, что необходимо также реализовать мероприятия по созданию надлежащих условий для проведения качественных экспертиз Министерства юстиции.
novostipmr.com
  • Сегодня, 08:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Скоростной и доступный
  • Дело об убийстве под Одессой экс-главы администрации Ти ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Осваиваем IT-технологии. Проще, быстрее, экономней
  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Скоростной и доступный
  • Дело об убийстве под Одессой экс-главы администрации Ти ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна