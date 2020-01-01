Среди задач, которые поставил перед органами власти Президент ПМР Вадим Красносельский, - принятие мер по существенному повышению критериев отбора кандидатов на должности судей, консультантов, секретарей судебных заседаний. Глава государства подчеркнул, что необходимо постоянно проводить работу по повышению уровня их квалификации.
Президент ПМР призвал также принять неотложные меры по исполнению требований Закона ПМР от 26 марта 2013 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов Приднестровской Молдавской Республики». Цель этого поручения - оперативное информирование судами всех заинтересованных лиц о результатах рассмотрения конкретных дел и активное взаимодействие судов со СМИ, передает novostipmr.com.
Среди поручений - и создание «электронного правосудия», внедрение программных средств аналитического обеспечения деятельности, цифровизация всех поступающих в суды документов, формирование электронных дел и электронного архива судебных дел.
«Это кропотливая и сложная работа, но начинать её когда-то надо. Я думаю, в этом году – самое время», - сказал Вадим Красносельский.
При этом глава государства поручил создать необходимые условия для осуществления правосудия, то есть обеспечить размещение судов в зданиях, отвечающих современным требованиям. Президент отметил, что необходимо также реализовать мероприятия по созданию надлежащих условий для проведения качественных экспертиз Министерства юстиции. novostipmr.com