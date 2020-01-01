Объявление бывшего председателя ДПМ РМ Влада Плахотнюка персоной нон грата в Соединенных Штатах Америки является примером для всех.
Об этом заявил президент РМ Игорь Додон, отметив, что «все в этой жизни изменчиво». «Те, кто думают, что могут нарушить закон и после этого сбежать куда-нибудь…нигде не смогут спрятаться. Если ты нарушил закон, рано или поздно тебя поймают и привезут туда, где ты воровал. Все в этой жизни изменчиво», - сказал президент, передает noi.md со ссылкой на agora.md
«Я вспоминаю, как некоторые из Демократической партии говорили, что ДПМ была, есть и будет у власти. Не хватало только «Боже упаси». Ни у кого нет пожизненного иммунитета. То, что произошло с Плахотнюком, уверенным, что у него есть сильная «крыша» (связи. – Прим. ред.), неважно где, за все, что он сделал… На этой неделе мы увидели, что нет никакой «крыши» для тех, кто нарушает закон. Этот случай – пример для всех. Хочу поблагодарить руководство США, которое приняло это решение», - заявил Игорь Додон в ходе очередного выпуска своего еженедельного влога.
Напомним, что 13 января 2020 года госсекретарь США Майк Помпео публично выдал Влада Плахотнюка, отметив, что его «коррупционные действия подорвали верховенство закона и скомпрометировали независимость демократических учреждений Республики Молдова». Следовательно, Плахотнюк, его жена и два их сына объявлены нежелательными в США.