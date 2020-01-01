Президент ПМР Вадим Красносельский заявил о необходимости повысить эффективность расследования уголовных дел по экономическим преступлениям на стадии предварительного следствия. Для этого предложено повышать квалификацию специалистов.
«Предлагаю руководителям Следственного комитета и МВД совместно организовать на базе Тираспольского юридического института курсы по подготовке и повышению квалификации специалистов, деятельность которых направлена на предотвращение экономических правонарушений и преступлений, подготовить преподавательский состав и провести соответствующую учёбу», - сказал Вадим Красносельский, обращаясь к представителям органов госвласти, передает novostipmr.com.
Улучшить обучение правоохранителей необходимо также для того, чтобы избежать фактов злоупотреблений, считает глава государства.
«Я, как президент, из докладов Прокурора ПМР вижу, что есть случаи, когда оперативный сотрудник (по незнанию или другой причине) переводит гражданско-правовые отношения в область уголовно-правовых. Здесь тонкая грань. Чтобы исключить факты злоупотреблений, личный состав необходимо соответствующе обучать в этом направлении. Есть смысл отправить на обучение и сотрудников прокуратуры, которые отвечают за направление надзора, связанное с экономическими правонарушениями и преступлениями», - отметил Президент ПМР. novostipmr.com