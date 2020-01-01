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Международный валютный фонд прогнозирует новую Великую депрессию

Международный валютный фонд прогнозирует новую Великую депрессию

Ожидается новый виток глобального экономического кризиса, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, выступая в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне.

Финансист связала кризис с распространением неравенства и нестабильностью финансового сектора, передает vesti.ru

По словам Георгиевой, в Англии состояние десяти процентов богатейших людей сопоставимо с суммарным доходом беднейшей части населения. Та же картина наблюдается во многих странах Организации экономического сотрудничества и развития.

Такое же явление в начале двадцатого века привело к "позолоченному веку", а потом к финансовой катастрофе, подытожила Георгиева.

Позолоченный век (Gilded Age) - эпоха быстрого роста экономики и населения США после гражданской войны и реконструкции Юга. Затем в США началась Великая депрессия.
vesti.ru
  • Вчера, 19:05
  • DTV
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