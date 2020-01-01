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Демидецкий: Настало время, когда приднестровский вопрос может быть решен с РФ

Демидецкий: Настало время, когда приднестровский вопрос может быть решен с РФ

Журналист Валерий Демидецкий считает, что настало время, когда приднестровский вопрос может быть решен с Российской Федерацией.

По его словам, вопрос в том, если этого хочет Республика Молдова. Журналист сделал это заявление, в том числе в контексте смены Правительства Российской Федерации, которая произошла несколько дней назад, передает point.md ссылаясь на ipn.md

„Вопрос в том, нужно ли нам это, учитывая не только теневую историю приднестровского региона, но и тот факт, что значительная часть наших политиков понимает, что с приднестровским регулированием необходимо будет построить молдавское государство. То есть выполнить обещания, которые были даны населению 30 лет назад, но не рассказывать cказки о том, что наши проблемы будут решены Брюсселем, Москвой, Бухарестом или другими столицами”, заявил Демидецкий в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова.

По словам журналиста, никто не сможет решить проблемы, связанные с приднестровским регионом, кроме молдавских властей, и, если будет желание, Республике Молдова также помогут и другие государства.

По словам Валерия Демидецого, приднестровское урегулирование находится на новом этапе. До сих пор очень многое зависело от того, что по территории приднестровского региона проходила транзитная система транспортировки газа из Российской Федерации и приднестровцы считались своего рода „защитниками” этой системы, механизмом, с помощью которого можно было бы контролировать газопровод. Одновременно с принятием решения об обратном использовании природного газа, эта транзитная система остается в прошлом.

Бывший премьер-министр Александру Муравский отметил, что после смены Правительства в Российской Федерации вопрос для Республики Молдова заключается в том, останется ли в должности специальный представитель президента России по связям с Республикой Молдова Дмитрий Козак. Что касается отношений между Кишиневом и Тирасполем, смена российского Правительства не будет играть жизненно важную роль, потому что Правительство России играет техническую роль.

point.md
  • Вчера, 19:09
  • DTV
  • Просмотров: 39
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