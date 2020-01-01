За последние два столетия уровень Мирового океана повысился на 17 сантиметров. К этому привело изменение климата, вызванное деятельностью человека: за два века средняя температура воздуха на планете поднялась на 0,5°C. Кажется, полградуса ― такие ничтожные цифры, однако уже они успели поменять жизнь во многих прибрежных городах: теперь от воды их защищают дамбы и различные укрепления. Однако все равно наводнения и подтопления ― частые гости в таких местах, ведь 17 сантиметров способны укрыть под водой фундамент обычного дома.
Сегодня средняя температура на нашей планете составляет 14,8 °C. Давайте представим, что случится, если глобальное потепление приведет к таянию всего ледяного покрова. Конечно, это будет происходить постепенно, весь лед растает, если температура повысится примерно на 11-12°C. Как думаете, останется ли вообще суша или мы будем жить в домах-лодках и бороздить просторы океана? Спешим вас обрадовать, она останется, однако вид нашей планеты очень сильно изменится, уровень Мирового океана поднимется на 65 метров, а многие растения и животные попросту исчезнут.
Что случится с Евразией
Если повышение температуры не предотвратить, то уже к началу этого столетия ландшафт некоторых прибрежных городов существенно изменится. Под водой окажется Венеция, часть Дании, столица Нидерландов, исчезнут и некоторые улицы Лондона.
При средней температуре на планете в 26°C под водой окажутся и многие районы Китая, а также целая страна ― Бангладеш. Это одни из самых населенных территорий, поэтому только тут погибнут примерно 750 миллионов человек.
Средиземное и Черное море станут больше, увеличится и Каспий.
Что случится с Африкой
Средиземное море станет таким огромным, что в нем скроются египетские пирамиды. Однако континент все же не затопит, но края материка изрежут реки, словно бумажный листок. Но жить здесь будет невозможно из-за очень высоких температур, Африка станет необитаемой.
Больше всего пострадает юг Штатов: он превратится в большую бухту, а Флорида и Калифорния полностью исчезнут. От последней может остаться только несколько островков, например, холм, на котором стоит надпись Hollywood. Та же участь ждет все территории, которые прилегают к Атлантике.
Нью-Йорк все же останется, однако он станет новой Венецией: Манхэттен частично уйдет под воду. Но есть подозрение, что легендарный город превратят в настоящий аттракцион, здесь будут прекрасные места для дайвинга: например, можно будет изучить старую подземку Нью-Йорка с аквалангом.
Что случится с Южной Америкой
Из-за таяния льдов увеличатся размеры Амазонки, она практически превратится в море. Воды Атлантики расширят все реки Южной Америки. Если посмотреть на континент из космоса, он станет словно разорванным несколькими огромными водоемами. Многие города, которые находятся на морском побережье и на берегу Амазонки, уйдут под воду. Среди них столицы Аргентины и Перу, Рио-де-Жанейро, Икитос, Манаус и другие крупные латиноамериканские города.
Что случится с Австралией
На самом маленьком континенте практически в самом его центре появится внутреннее море. Оно превратит многие территории Австралии в сотни островов. Под угрозой окажется большая часть населения: 80 % австралийцев придется перебраться вглубь материка, ведь они проживают в его восточной части, а она окажется под водой.
Что случится с Антарктидой
Большая часть льда на нашей планете находится именно в Антарктиде: порядка 80 %. Так что, если средняя температура воздуха вырастет до 25-26°C, западная часть ледяного континента практически вся окажется под водой, превратившись в огромный архипелаг островов. Вероятно, тут будут сделаны удивительные открытия, ведь Антарктида тысячелетия покрыта покрывалом изо льда.
Однако таяние всех льдов планеты не увидят наши дети, внуки и даже правнуки: для этого необходимо примерно 5 тысяч лет. Для человечества это огромный срок, для Земли ― лишь небольшой отрезок времени. Наша планета уже неоднократно переживала вымирание, и при повышении температуры воздуха на 11°C погибнут многие земные обитатели. Вероятно, человек останется единственным видом, который переживет это вымирание, но наша численность очень сильно сократится.