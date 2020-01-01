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Как будет выглядеть Земля, если на планете растает весь лед

Как будет выглядеть Земля, если на планете растает весь лед

За последние два столетия уровень Мирового океана повысился на 17 сантиметров. К этому привело изменение климата, вызванное деятельностью человека: за два века средняя температура воздуха на планете поднялась на 0,5°C. Кажется, полградуса ― такие ничтожные цифры, однако уже они успели поменять жизнь во многих прибрежных городах: теперь от воды их защищают дамбы и различные укрепления. Однако все равно наводнения и подтопления ― частые гости в таких местах, ведь 17 сантиметров способны укрыть под водой фундамент обычного дома.
Как будет выглядеть Земля, если на планете растает весь лед

Сегодня средняя температура на нашей планете составляет 14,8 °C. Давайте представим, что случится, если глобальное потепление приведет к таянию всего ледяного покрова. Конечно, это будет происходить постепенно, весь лед растает, если температура повысится примерно на 11-12°C. Как думаете, останется ли вообще суша или мы будем жить в домах-лодках и бороздить просторы океана? Спешим вас обрадовать, она останется, однако вид нашей планеты очень сильно изменится, уровень Мирового океана поднимется на 65 метров, а многие растения и животные попросту исчезнут.

Что случится с Евразией

Как будет выглядеть Земля, если на планете растает весь лед

Если повышение температуры не предотвратить, то уже к началу этого столетия ландшафт некоторых прибрежных городов существенно изменится. Под водой окажется Венеция, часть Дании, столица Нидерландов, исчезнут и некоторые улицы Лондона.

Как будет выглядеть Земля, если на планете растает весь лед

При средней температуре на планете в 26°C под водой окажутся и многие районы Китая, а также целая страна ― Бангладеш. Это одни из самых населенных территорий, поэтому только тут погибнут примерно 750 миллионов человек.

Средиземное и Черное море станут больше, увеличится и Каспий.

Что случится с Африкой

Как будет выглядеть Земля, если на планете растает весь лед

Средиземное море станет таким огромным, что в нем скроются египетские пирамиды. Однако континент все же не затопит, но края материка изрежут реки, словно бумажный листок. Но жить здесь будет невозможно из-за очень высоких температур, Африка станет необитаемой.

Больше всего пострадает юг Штатов: он превратится в большую бухту, а Флорида и Калифорния полностью исчезнут. От последней может остаться только несколько островков, например, холм, на котором стоит надпись Hollywood. Та же участь ждет все территории, которые прилегают к Атлантике.

Как будет выглядеть Земля, если на планете растает весь лед

Нью-Йорк все же останется, однако он станет новой Венецией: Манхэттен частично уйдет под воду. Но есть подозрение, что легендарный город превратят в настоящий аттракцион, здесь будут прекрасные места для дайвинга: например, можно будет изучить старую подземку Нью-Йорка с аквалангом.

Что случится с Южной Америкой

Как будет выглядеть Земля, если на планете растает весь лед

Из-за таяния льдов увеличатся размеры Амазонки, она практически превратится в море. Воды Атлантики расширят все реки Южной Америки. Если посмотреть на континент из космоса, он станет словно разорванным несколькими огромными водоемами. Многие города, которые находятся на морском побережье и на берегу Амазонки, уйдут под воду. Среди них столицы Аргентины и Перу, Рио-де-Жанейро, Икитос, Манаус и другие крупные латиноамериканские города.

Что случится с Австралией

Как будет выглядеть Земля, если на планете растает весь лед

На самом маленьком континенте практически в самом его центре появится внутреннее море. Оно превратит многие территории Австралии в сотни островов. Под угрозой окажется большая часть населения: 80 % австралийцев придется перебраться вглубь материка, ведь они проживают в его восточной части, а она окажется под водой.

Что случится с Антарктидой

Как будет выглядеть Земля, если на планете растает весь лед

Большая часть льда на нашей планете находится именно в Антарктиде: порядка 80 %. Так что, если средняя температура воздуха вырастет до 25-26°C, западная часть ледяного континента практически вся окажется под водой, превратившись в огромный архипелаг островов. Вероятно, тут будут сделаны удивительные открытия, ведь Антарктида тысячелетия покрыта покрывалом изо льда.

Как будет выглядеть Земля, если на планете растает весь лед

Однако таяние всех льдов планеты не увидят наши дети, внуки и даже правнуки: для этого необходимо примерно 5 тысяч лет. Для человечества это огромный срок, для Земли ― лишь небольшой отрезок времени. Наша планета уже неоднократно переживала вымирание, и при повышении температуры воздуха на 11°C погибнут многие земные обитатели. Вероятно, человек останется единственным видом, который переживет это вымирание, но наша численность очень сильно сократится.

travelask.ru
  • Вчера, 19:22
  • DTV
  • Просмотров: 23
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