Dnestr.TV

 
0

Над Одессой пролетели спутники Илона Маска

Над Одессой пролетели спутники Илона Маска

Несколько часов назад многих одесситов встревожили загадочные огоньки, проплывшие длинной цепочкой над городом.

Пользователи соцсетей выдвинули самые разнообразные версии происходящего, начиная от перегонки авиации на Ближний Восток и заканчивая инопланетянами, передает dumskaya.net

Над Одессой пролетели спутники Илона Маска

Издание «Думская» выяснило, что над Украиной пролетели спутники американской компании SpaceX (принадлежит бизнесмену Илону Маску), которые участвуют в проекте Starlink. В недалеком будущем они будут поддерживать дешевый и высокопроизводительный интернет-канал, который откроет доступ ко Всемирной сети на всей территории нашей планеты.

Тестовую группу из 60 спутников компания запустила на орбиту Земли 23 мая прошлого года. Сателлиты с полным функционалом Илон Маск начал отправлять с ноября. Второй запуск был успешно осуществлен 7 января этого года. Сейчас в космосе находится уже 120 аппаратов. Они вращаются вокруг нашей планеты на низкой орбите, примерно в 550 км от поверхности.

Ранее SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) вывести на орбиту почти 12 тысяч спутников системы Starlink. Сообщается, что для минимального покрытия необходимо иметь на орбите 420 аппаратов, а для среднего — 780. К 2024 году будет запущено 6 тысяч спутников.



Тестовую группу из 60 спутников компания запустила на орбиту Земли 23 мая прошлого года. Сателлиты с полным функционалом Илон Маск начал отправлять с ноября. Второй запуск был успешно осуществлен 7 января этого года. Сейчас в космосе находится уже 120 аппаратов. Они вращаются вокруг нашей планеты на низкой орбите, примерно в 550 км от поверхности.

Ранее SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) вывести на орбиту почти 12 тысяч спутников системы Starlink. Сообщается, что для минимального покрытия необходимо иметь на орбите 420 аппаратов, а для среднего — 780. К 2024 году будет запущено 6 тысяч спутников.


dumskaya.net
  • Сегодня, 09:17
  • DTV
  • Просмотров: 1
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Скоростной и доступный
  • Дело об убийстве под Одессой экс-главы администрации Ти ...
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Аромед Бизнес возрождается на берегах Днестра
  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Скоростной и доступный
  • Дело об убийстве под Одессой экс-главы администрации Ти ...
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна