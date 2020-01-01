Несколько часов назад многих одесситов встревожили загадочные огоньки, проплывшие длинной цепочкой над городом.
Пользователи соцсетей выдвинули самые разнообразные версии происходящего, начиная от перегонки авиации на Ближний Восток и заканчивая инопланетянами, передает dumskaya.net
Издание «Думская» выяснило, что над Украиной пролетели спутники американской компании SpaceX (принадлежит бизнесмену Илону Маску), которые участвуют в проекте Starlink. В недалеком будущем они будут поддерживать дешевый и высокопроизводительный интернет-канал, который откроет доступ ко Всемирной сети на всей территории нашей планеты.
Тестовую группу из 60 спутников компания запустила на орбиту Земли 23 мая прошлого года. Сателлиты с полным функционалом Илон Маск начал отправлять с ноября. Второй запуск был успешно осуществлен 7 января этого года. Сейчас в космосе находится уже 120 аппаратов. Они вращаются вокруг нашей планеты на низкой орбите, примерно в 550 км от поверхности.
Ранее SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) вывести на орбиту почти 12 тысяч спутников системы Starlink. Сообщается, что для минимального покрытия необходимо иметь на орбите 420 аппаратов, а для среднего — 780. К 2024 году будет запущено 6 тысяч спутников.
Тестовую группу из 60 спутников компания запустила на орбиту Земли 23 мая прошлого года. Сателлиты с полным функционалом Илон Маск начал отправлять с ноября. Второй запуск был успешно осуществлен 7 января этого года. Сейчас в космосе находится уже 120 аппаратов. Они вращаются вокруг нашей планеты на низкой орбите, примерно в 550 км от поверхности.
Ранее SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) вывести на орбиту почти 12 тысяч спутников системы Starlink. Сообщается, что для минимального покрытия необходимо иметь на орбите 420 аппаратов, а для среднего — 780. К 2024 году будет запущено 6 тысяч спутников.