В Год экологии и благоустройства (2019 г.) в Бендерах были реализованы проекты по обустройству парка Александра Невского в Бендерской крепости и сквера в микрорайоне Борисовка. Также за счёт средств Фонда капвложений и программы благоустройства города проводились работы в парке «Победа» Ленинского микрорайона. Здесь состоялась торжественная церемония открытия спортивной и детской площадок, передает ИА "Новости Приднестровья"
«Мы все являемся свидетелями того, как за последние три года проходят массовые стройки, реконструкции, ремонты, в первую очередь социальных объектов инфраструктуры: детсадов, школ, больниц. Конечно, мы не могли обойти стороной места отдыха жителей города. Была поставлена задача заниматься парками не только в центральной части города, но и в микрорайонах, где проживает большая часть населения», - сказал глава Госадминистрации Бендер Роман Иванченко.
По его словам, работы по благоустройству парка «Победа» ещё не закончились. Весной здесь начнутся озеленение и установка дополнительных ограждений.
На открытие площадок пришли многие жители микрорайона. Десятки ребят и их родители уже оценили детскую игровую площадку и спортивные тренажёры.
«Мы с семьёй очень рады, что в нашем районе появился такой парк с безопасными качелями и удобными скамейками. Детям здесь играть будет намного интересней», - считает местная жительница Елена Глинка.
После церемонии открытия всех присутствующих ждала концертная программа. Любители шахмат и шашек могли сразиться с участниками шахматного клуба культурно-досугового центра «Шелковик». Работники бендерского Управления культуры подготовили для ребят игры и конкурсы. А депутат Верховного Совета Юрий Кравчук подарил всем юным жителям Ленинского микрорайона билеты в кинотеатр.