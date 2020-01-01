Посольство Украины в Великобритании потребовало от национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом.
"Помещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины в пособие по борьбе с экстремизмом, изданное антитеррористическим управлением для британских учителей и медперсонала, более чем возмутительно. Любые объяснения неприемлемы. Мы требуем убрать тризуб из пособия и принести официальные извинения", - заявила дипмиссия в Twitter, передает point.md ссылаясь на ria.ru
NCTPN – система, объединяющая британские правоохранительные органы в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Организация подотчетна британскому правительству.