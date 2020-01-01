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В ЕС хотят ввести единый стандарт зарядных устройств для всех гаджетов

В ЕС хотят ввести единый стандарт зарядных устройств для всех гаджетов

Члены Европейского парламента планируют вынести на голосование постановление, которым обяжут Европейскую комиссию внедрить единый стандарт зарядного устройства на всех гаджетах.

Это означает, что Apple придется отказаться от своего разъема Lightning, который используется на iPhone — по крайней мере в странах ЕС. Об этом пишет Громадське со ссылкой на BBC, передает unian.net

Журналисты предполагают, что компания может либо выбрать USB Type-C, который сейчас используется на некоторых устройствах Android, либо полностью перейти на метод беспроводной зарядки. В ЕС такой шаг объясняют необходимостью сократить количество отходов от устаревших кабелей зарядных устройств, которые, по оценкам, ежегодно составляют более 51 тысяч тонн.

«Это (кабели от подержанных зарядных устройств — ред.) приносит чрезвычайный вред окружающей среде. Единое зарядное устройство должно подходить для всех мобильных телефонов, планшетов, электронных книг и других гаджетов», — считает член Европарламента Алекс Агиус Салиба.

Несмотря на то, что дата голосования и детали резолюции европарламентариев еще не известны, Apple уже заявила, что предлагаемые изменения негативно повлияют на потребителей и будут препятствовать инновациям.

В 2009 году на рынке было более 30 различных стандартов зарядных устройств. Затем в том же году Apple вместе с 10 другими крупными технологическими компаниями подписала меморандум о взаимопонимании, которым обязывалась перевести свои зарядные устройства на стандарт, совместимый с micro-USB.

Впрочем, Apple воспользовалась возможностью обойти это обязательство путем создания адаптера. Все современные гаджеты используют один из трех стандартов зарядного устройства: micro-USB, USB Type-C и Lightning.

unian.net
  • Сегодня, 06:32
  • DTV
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