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Новак: Партия Санду хочет новой открытой конфронтации на Днестре

Новак: Партия Санду хочет новой открытой конфронтации на Днестре

Партия “Действие и солидарность”, возглавляемая Майей Санду, “толкает нас к новой открытой конфронтации на Днестре”. Так считает депутат ПСРМ Григорий Новак. Возмущение социалиста вызвал тот факт, что “соратники Майи Санду, в том числе Оазу Нантой, который консультировал Мирчу Снегура во время кровавого конфликта в 1992 году, настаивают, чтобы тысячи наших сограждан, которые ежедневно проезжают через Приднестровье, больше не могли это делать”, передает aif.md.

– Сколько безответственности и злонамерения по отношению к собственному народу! Как же сильно нужно ненавидеть собственную страну и граждан, чтобы так рьяно атаковать решение о недопущении блокирования движения транспорта с молдавскими номерами через приднестровский регион! – недоумевает Новак.

Социалист отметил, что понимает, что “они всем нутром хотят провоцировать конфликтные ситуации и кризисы, но правительство и президент обязаны находить решения для граждан, живущих на обоих берегах Днестра”.

– Нам нужны мир и правильные решения, найденные в результате диалога, а не путем блокирования, шантажа и оружия. Уважаемые сограждане, обратите внимание на этих провокаторов. Госпожа Майя, людям нужны свобода передвижения, спокойствие и мир, а не конфликт, на котором вы настаиваете! – добавил он.

Напомним, в пятницу члены ПДС раскритиковали договоренность Игоря Додона и Вадима Красносельского о недопущении блокирования движения транспорта.

aif.md
  • Сегодня, 08:40
  • DTV
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