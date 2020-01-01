Ранее на сайте Министерства здравоохранения Приднестровья были опубликованы результаты пятимесячной работы ведомства, а в данном материале расскажем о достижениях осенне-зимнего периода. Помощь гражданам
Оказана неотложная помощь 130 пациентам с острым коронарным синдромом по программе сотрудничества с ближайшими кардиологическими центрами. Их лечение оплатило государство.
За счёт средств республиканского бюджета впервые были направлены 10 пациентов в клиники г. Кишинев на операции по эндопротезированию тазобедренного сустава: общая сумма расходов составила порядка 600 тысяч рублей.
Более 250 человек смогли пройти магнитно-резонансную томографию за счет республиканского бюджета, сумма расходов составила 660 тыс. рублей.
Завершены ремонтные работы по гидроизоляции второго этажа для обеспечения водоснабжения в отделении гинекологии ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» (за счёт доходов от оказания платных услуг), что делает пребывание пациенток в учреждении более комфортным.
После реконструкции по программе Фонда капвложений открылись приемное отделение и травмпункт Республиканской клинической больницы, педиатрическое отделение Григориопольской центральной районной больницы и филиал поликлиники №6 по ул. Федько, установлены лифты в поликлинниках г. Слободзея и Тирасполь (№3), отремонтирован ряд СВА. Всего по данной программе работы велись на 36 объектах.
Поддержка медработников
Разработана инициатива об увеличении в январе 2020 года заработной платы фтизиатров. Отрасли здравоохранения доведены дополнительные лимиты в сумме 6 млн. руб. на выплаты данным специалистам. В настоящее время в органах государственной власти проводится согласование соответствующих изменений.
Разработаны документы по внесению изменений в действующее законодательство в части исключения предельной нормы надбавок и доплат 140 РУ МЗП для отдельных категорий медицинский работников (проходят процедуру согласования) – это фтизиатры, работники СМП, отделений гемодиализа.
По инициативе Минздрава разработаны документы по внесению изменений в действующее законодательство в части установления ежемесячной надбавки за квалификационную категорию педагогическим работникам организаций здравоохранения и иных организаций. За высшую категорию предусмотрена надбавка в 100 РУ МЗП, за первую - 75 РУ МЗП и вторую - 50 РУ МЗП. Ранее надбавка за квалификационную категорию выплачивалась только работникам организаций образования, в связи с чем логопеды и дефектологи, которые трудятся в учреждениях здравоохранения, её не получали. Таким образом, с 1 января 2020 года указанным работникам, которым ранее присвоена квалификационная категория, будет осуществляться выплата данной надбавки.
Отрасли здравоохранения доведены дополнительные лимиты в размере 36 млн. руб. с правом расходования с 1 июля 2020 года в рамках новой системы оплаты труда медработников. Ее основной целью является приток и закрепление кадров.
Подготовка медицинских кадров
Проведена работа по совершенствованию профессиональных знаний и навыков медработников. Так, на базе медицинского факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко прошли курсы повышения квалификации 209 врачей лечебно – профилактических учреждений Республики. Программу обучения от Приволжского исследовательского медицинского университета в объеме 144 часа (в рамках действующего соглашения о сотрудничестве с МЗ ПМР) прошел 461 специалист. Это терапевты, педиатры, неврологи, физиотерапевты, акушеры и гинекологи, дерматовенерологи, стоматологи и организаторы здравоохранения. Государство оплатило обучение 67 специалистов по наиболее приоритетным для отрасли профилям – «терапия» и «педиатрия», на эти цели выделено порядка 200 тыс. рублей.
Разработан новый проект Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики «О статусе медицинского факультета Приднестровского Государственного университета им. Т.Г. Шевченко и клиническом лечебно-профилактическом учреждении Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики».
Заключены трехсторонние договоры со студентами 2019 – 2020 учебного года медицинского факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», а также студентами Тираспольского и Бендерского медколледжей по специальностям: «лечебное дело», «акушерское дело», «лабораторная диагностика», «сестринское дело». Обучающий обязуется отработать по полученной специальности три года в организациях Приднестровской Молдавской Республики различной формы собственности по направлению либо возместить в республиканский бюджет затраты на его обучение.
Министерством здравоохранения ПМР совместно с Министерством просвещения ПМР разработана Программа ранней профориентационной работы со школьниками 8-9 классов. Ее цель - отбор и целевая подготовка будущих медицинских кадров, обретение ими практического опыта путем включения в профессиональную деятельность работников лечебно-профилактических учреждений. Первыми эту программу начали осваивать ученики 9-11 классов столичной школы №12. В результате обучения ребята должны получить опыт проведения манипуляций во время первичного врачебного приема больного; специализированного медсестринского ухода; участия в различных видах деятельности фельдшера при оказании первой доврачебной, срочной и неотложной медицинской помощи в производственной ситуации; исследования лекарств-близнецов.
Финансирование и экономия государственных средств
Проведены заседания тендерных комиссий по закупке медико-фармацевтической продукции, по результатам которых установлен экономический эффект в общей сумме 7,7 млн рублей. Это позволило увеличить количественные объемы закупаемой продукции. В целом по закупкам экономия составила свыше 12 млн рублей.
По результам работы над Законом ПМР от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI «О республиканском бюджете на 2020 год» увеличены лимиты для отрасли здравоохранения:
а) по статье «медикаменты» для проведения бесплатных анализов и исследований беременным женщинам, а также родовспоможения и процедуры кесарева сечения на общую сумму 6,5 млн рублей;
б) по статье «переподготовка кадров» - до 1 млн рублей, то есть увеличились в четыре раза (что позволит повысить квалификацию порядка 400 врачей в год);
в) на реализацию государственных целевых программ:
- «Иммунизация населения ПМР» - с 1,4 млн рублей в 2019 году до 4,9 млн рублей в 2020 году;
- «Профилактика туберкулеза» - с 7,3 млн рублей до 12,6 млн рублей;
- «Онкология» - с 5,5 млн рублей до 14,8 млн рублей;
- «ВИЧ/СПИД» - с 6,3 млн рублей до 9,2 млн рублей.
Разработка нормативных документов
Проведена актуализация Перечня наиболее востребованных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения первой необходимости при участии врачей амбулаторной и стационарной службы, совместно с Ассоциацией фармацевтов, специалистами ГУ «ЦКОМФП» и Минэкономразвития. Результатом этой работы стало утверждение 20 декабря 2019 года нового перечня.
Разработаны четыре государственные программы: по профилактике и лечению вирусов гепатита B, C и D; по развитию скорой медицинской помощи; по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний, а также Программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на 2020-2022 годы. В настоящее время эти документы находятся на согласовании в исполнительных органах государственной власти.
Разработана программа «Диспансеризация населения Приднестровской Молдавской Республики», начало ее реализации намечено на первую половину 2020 года.
Утверждены клинические рекомендации по акушерству и гинекологии: «Женское бесплодие»; «Менопауза и климактерическое состояние у женщин»; «Синдром поликистозных яичников».
Правительством ПМР утвержден план мероприятий к Году здоровья-2020. Он включает более 100 пунктов. Упор делается на борьбу с наиболее острыми для Приднестровья заболеваниями, медицинскую и экологическую грамотность населения, пропаганду здорового образа жизни и охрану ментального здоровья.
Разработаны правовые акты, предполагающие внесение изменений в действующее законодательство в области здравоохранения. Так предлагается установить понятие «диспансеризация», а также норму, определяющую обязанности граждан в сфере охраны здоровья. Юридическое закрепление может получить и «паллиативная помощь» в Приднестровье, а также основные положения оказания данного вида медицинской помощи. Кроме этого, в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, может быть дополнен заболеванием «пропионовая ацидемия». Проекты данных предложений находятся на рассмотрении в Правительстве ПМР.
Новый сайт и первый медицинский форум
Разработан новый официальный сайт Министерства здравоохранения ПМР. Он стал информативнее и открыл больше возможностей. Новостной компонент разделен на четыре блока – события ведомства и информация о здравоохранении, имеющая республиканское значение; новости лечебно-профилактических учреждений; статьи о заболеваниях и рекомендации специалистов, а также истории о профессионалах приднестровской медицины. Кроме этого, Минздрав открыл свои официальные каналы в Instagram и Telegram, а также Viber-линию для общения с гражданами.
Впервые в истории ведомства было организовано мероприятие такого формата и уровня – медицинский форум. Его посетило более 400 человек из Приднестровья, России, Украины, Молдовы, Италии и Австрии. Программа вобрала в себя 10 направлений. Это концепция развития здравоохранения, медицинские гарантии государства, кадровая политика, медицинское страхование, права медработников, диспансеризация, онкологическая служба, неврология и доказательная медицина, а также здоровый образ жизни. В течение двух дней выступило более 25 спикеров. Это руководители Минздрава, ведущие специалисты и представители общественных организаций Приднестровья, а также международные эксперты Владимир Шевский, Лука Брузатти, Павел Бранд. По итогам работы форума было принято решение проводить данное мероприятие ежегодно.