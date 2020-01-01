Сотрудник Дежурной части МВД ПМР примерно в 20:40 услышал хлопки, похожие на звуки выстрелов, донёсшиеся со стороны парка им. С. Кирова. Отсмотрев видео с камер наружного наблюдения, он увидел приблизительно в 200 метрах от КП припаркованный на стоянке автомобиль, возле которого находились двое мужчин. Также были замечены характерные для выстрелов вспышки, передает пресс-служба МВД ПМР.
О данном факте незамедлительно было сообщено оперативному дежурному, который направил на место происшествия следственно-оперативную группу УВД г. Тирасполь. По прибытии сотрудники милиции обнаружили на земле 17 гильз, предположительно, от патронов к стартовому пистолету. Благодаря камерам видеонаблюдения был установлен автомобиль, на котором скрылись мужчины.
Сотрудники столичного уголовного розыска установили данные владельца транспортного средства. Милиционеры доставили мужчину в УВД г. Тирасполь для дальнейшего разбирательства. Как оказалось, нарушители общественного порядка – отец и сын. Со слов 46-летнего тираспольчанина, он хотел показать сыну, как стреляет пистолет.
По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавших нет. Стартовый пистолет изъят и направлен на экспертизу.