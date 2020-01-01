На сайте Министерства по социальной защите и труду ПМР, была опубликована информация о прожиточном минимуме за декабрь 2019 года по социально-демографическим группам населения.
Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 2020 года № 50 установлен прожиточный минимум (в руб.) за декабрь 2019 года по социально-демографическим группам населения:
а) трудоспособное население:
- в среднем на 1 человека –1640 руб.;
- для мужчины 16 - 59 лет –1697 руб.;
- для женщины 16 - 54 лет –1578 руб.;
б) пенсионеры –1285 руб.;
в) дети:
- в среднем на 1 ребенка –1565 руб.;
- в возрасте до 6 лет –1393 руб.;
- в возрасте 7 - 15 лет –1713 руб.;
В среднем на душу населения –1526 руб.
Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (49,2 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (20%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (29 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены и обязательные платежи и сборы (1,8%).
Увеличение прожиточного минимума в декабре 2019 года по сравнению с прошлым месяцем связано с инфляционными процессами - в основном за счет роста цен на продукты питания и промышленные товары. minsoctrud.gospmr.org