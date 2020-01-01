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Порошенко вручили три повестки на допросы

Порошенко вручили три повестки на допросы

Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) после 27 проигнорированных допросов. Об этом в понедельник сообщил следователь ГБР Олег Корецкий.

"Порошенко Петр Алексеевич сегодня неожиданно для нас явился в ГБР. На сегодняшний день вызова у него не было. Он явился, мы вручили ему повестки о следующих вызовах на допросы к следователям ГБР. Он получил три повестки на следующие три допроса", - сказал Корецкий в эфире телеканала NewsOne, добавив, что Порошенко должен дать свидетельские показания, передает tass.ru

Он отметил, что бывшему президенту предложили пройти допрос сегодня, однако он отказался. "Нами также было предложено допросить его, но он отказался без указания каких-либо мотивов и причин. Без объяснений развернулся и ушел", - отметил следователь. По словам Корецкого, экс-президент пообещал явиться на следующий допрос. "Предварительно он сказал, что должен быть на допросе завтра и в последующие даты", - добавил он.

Ранее в ГБР сообщили, что Порошенко проигнорировал 27 повесток.

Фамилия Порошенко фигурирует в 16 уголовных делах, которые находятся на разных этапах расследования. Бывшего главу государства обвиняют по статьям о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также против него расследуют дело "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".
tass.ru
  • Вчера, 18:06
  • DTV
  • Просмотров: 31
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