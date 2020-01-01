В этом году Приднестровье отметит несколько знаковых юбилейных дат. Кроме этого, в республике пройдут важные политические, культурные и спортивные события. О самых ярких мероприятиях ИА «Новости Приднестровья» рассказала в своем материале. 26 марта Приднестровский государственный театр отметит свой 50-летний юбилей. Полвека назад в Тирасполе русский драматический театр создала режиссёр Надежда Аронецкая. Открылся он спектаклем «Город на заре» по пьесе Алексея Арбузова. Сюжет повествовал о масштабной стройке Комсомольска-на-Амуре. Начало пятидесятого театрального сезона также ознаменуется премьерой. На большой сцене Приднестровского государственного театра драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой её поставит российский режиссёр из Иркутска Дмитрий Акимов. Зрители увидят одну из пьес величайшего английского драматурга Уильяма Шекспира «Гамлет». Премьера состоится 27 марта.
9 мая приднестровцы широко отметят 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В юбилейный год в ходе парада на главной площади столицы будет задействовано свыше двухсот единиц военной техники. Среди них – легендарная БМ-13, больше известная как «Катюша».
Артиллерийская боевая машина готовится не только к демонстрации в ходе парада, но и для участия в масштабной исторической реконструкции. Ее, как и прежде, готовят военнослужащие ОГРВ в Приднестровье и представители движения «Наследники Побед». На берегу Днестра они воссоздадут эпизод битвы за Днепр 1943 года.
Количество расчетов - участников Военного парада будет стандартным: 21 коробка. Впервые в этом году маршем по площади пройдут юнармейцы.
В июле начинаем болеть за наших! В 2019 году три приднестровских спортсмена завоевали лицензии на участие в Олимпийских играх, которые пройдут в этом году в Токио.
Первым приднестровцем, получившим индивидуальное право на участие в Олимпиаде 2020, стала легкоатлетка Лилия Фиськович.
На водной дорожке в Токио выступит ещё одна приднестровская спортсменка – Татьяна Салкуцан. Свою индивидуальную олимпийскую лицензию она получила на Чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее.
Ещё один воспитанник приднестровской спортивной школы выиграл олимпийскую лицензию. Каноист Кирилл Шамшурин завоевал право на участие в Играх для сборной России. В сентябре 2019-го спортсмен выступил на предолимпийском турнире в Токио. В каноэ-одиночке на дистанции 1 000 м он стал бронзовым призёром. Это можно считать сильной заявкой на хороший результат на Олимпийских играх в 2020 году.
Торжества по случаю 30-летия со Дня образования Приднестровской Молдавской республики пройдут 2 сентября во всех городах и районах Приднестровья. Центром праздничных мероприятий государственного масштаба станет Тирасполь, где накануне республиканского юбилея будет официально открыт Екатерининский парк. Также 1 сентября после линейки столичные школьники смогут принять участие в открытии парка аттракционов, который расположится позади Дворца детско-юношеского творчества.
2 сентября центральным событием станет военный парад.
1 октября главный вуз Приднестровья отметит 90-летний юбилей. Деятельность ПГУ им. Т.Г. Шевченко началась в 1930 году, когда Постановлением Молдавского обкома КП(б)У и СНК МАССР на базе Молдавского педагогического техникума в Тирасполе был учрежден Институт народного образования.
Первоначально в институте функционировали пять кафедр и три факультета: механико-математический, лингвистический и агробиологический (позже были открыты исторический и географический факультеты).
В первом учебном году в ИНО обучались 123 студента, а вместе со слушателями подготовительных курсов их насчитывалось немногим более 200 человек. Преподавание велось на молдавском, украинском и русском языках.
Свое 30-летие в этом году отметит главный законодательный орган власти – Верховный Совет. Первое заседание приднестровского парламента состоялось 29 ноября 1990 года, на котором избранные народом депутаты подтвердили, что образование Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики (ПМССР) явилось закономерным следствием политического кризиса в Молдове и стало единственной формой защиты гражданских прав и свобод Приднестровья. Они также поддержали проект нового союзного государства в рамках СССР и высказались за единство большой страны. 29 ноября 2020 года второй раз в Приднестровье пройдёт Единый день голосования. Будут избираться депутаты всех уровней, а также главы сельских (поселковых) администраций. Уже приняты изменения в законодательство, согласно которым число депутатов Верховного Совета сокращается с 43 до 33. Также уменьшится и количество мандатов в местных органах власти. novostipmr.com