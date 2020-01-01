Несколько ракет взорвались недалеко от посольства США в Багдаде, сообщает Al Arabiya в ночь на вторник, 21 января.
По данным источников телеканала, две или три ракеты упали в "зеленой" зоне безопасности Багдада, где расположены административные здания и дипломатические миссии, передает korrespondent.net
В момент нападения в районе включилась сирена воздушной тревоги. Данные о жертвах или пострадавших пока не поступали.
Напомним, сообщения об обстреле военных баз в Ираке поступают на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после операции США в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани.