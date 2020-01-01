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Эксперты выбрали лучшие фильмы XXI века

Эксперты выбрали лучшие фильмы XXI века

Эксперты составили рейтинг лучших фильмов нынешнего столетия. Его возглавил «Безумный Макс: Дорога ярости».

Эксперты составили список из 100 лучших картин XXI века, но топ-10 объявили в последнюю очередь. Лидером рейтинга стал фильм «Безумный Макс: Дорога ярости», снятый режиссером Джорджем Миллером. Авторы списка считают, что это «бескомпромиссное произведение искусства». За ним следует картина «Властелин колец: Братство кольца» по мотивам книг Дж. Р. Р. Толкина, режиссером которого стал Питер Джексон. Тройку лидеров замыкает «Темный рыцарь» Кристофера Нолана – финальный фильм в трилогии, выходившей с 2005 по 2012 год, передает mir24.tv

Далее расположился научно-фантастический триллер Кристофера Нолана «Начало», где главную роль исполнил Леонардо Ди Каприо. Пятое место досталось «Лунному свету» (режиссер – Барри Дженкинс). На шестой строчке – фильм Дэвида Финчера «Социальная сеть», посвященный созданию Facebook. «Мстители: Война бесконечности» от Энтони и Джо Руссо заняли седьмую позицию списка.

Детективно-сатирический фильм "«Прочь»" (режиссер- Джордан Пила) удостоиося восьмой позиции в рейтинга. Эксперты отметили его как одну из главных жанровых премьер столетия. Замыкают десятку лучших фильмов драма «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо и мелодрама «Трудности перевода» Софии Копполы.

Ранее в США объявили номинантов на главную премию в мире кино – «Оскар-2020». За наибольшее количество статуэток поборется «Джокер», чуть поодаль остались «Ирландец», «Однажды... в Голливуде» и «1917».

mir24.tv
  • Сегодня, 06:54
  • DTV
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