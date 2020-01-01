Развитие экономических отношений Молдовы с Евразийским экономическим союзом необходимо, заявил президент Игорь Додон по итогам переговоров с главой правления Евразийского банка развития Андреем Бельяниновым, который находится в Кишиневе с рабочим визитом.
«Господин Бельянинов высоко оценил последовательность нашей страны в стремлении стать участницей ЕАБР, что позволит реализовать многие национальные и муниципальные проекты. Он подчеркнул, что Молдова может начать сотрудничество с Банком до окончательного завершения всех процедурных формальностей», - написал Додон на своей странице в Facebook, передает mir24.tv Молдавский лидер подчеркнул, что «укрепление экономических отношений со странами Евразийского экономического союза отвечает долгосрочным национальным интересам республики, поскольку открывает широкие перспективы для экспорта молдавских товаров, производственного и инвестиционного сотрудничества». mir24.tv