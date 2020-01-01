Dnestr.TV

 
0

Додон: Укрепление экономических связей с ЕАЭС отвечает интересам Молдовы

Додон: Укрепление экономических связей с ЕАЭС отвечает интересам Молдовы

Развитие экономических отношений Молдовы с Евразийским экономическим союзом необходимо, заявил президент Игорь Додон по итогам переговоров с главой правления Евразийского банка развития Андреем Бельяниновым, который находится в Кишиневе с рабочим визитом.

«Господин Бельянинов высоко оценил последовательность нашей страны в стремлении стать участницей ЕАБР, что позволит реализовать многие национальные и муниципальные проекты. Он подчеркнул, что Молдова может начать сотрудничество с Банком до окончательного завершения всех процедурных формальностей», - написал Додон на своей странице в Facebook, передает mir24.tv
Молдавский лидер подчеркнул, что «укрепление экономических отношений со странами Евразийского экономического союза отвечает долгосрочным национальным интересам республики, поскольку открывает широкие перспективы для экспорта молдавских товаров, производственного и инвестиционного сотрудничества».
mir24.tv
  • Сегодня, 06:55
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Дело об убийстве под Одессой экс-главы администрации Ти ...
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Дело об убийстве под Одессой экс-главы администрации Ти ...
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна